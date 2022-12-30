Волож не останется внешним консультантом «Яндекса»

«Яндекс»: Волож не останется внешним консультантом после ухода из компании

Аркадий Волож (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож после ухода из компании не останется ее внешним консультантом, заявили РБК в «Яндексе».

В компании уточнили, что после ухода с руководящих постов Волож был внешним консультантом, но на этой позиции он не останется.

О том, что Волож останется внешним консультантом компании, писал ТАСС со ссылкой на источник.

30 декабря Волож написал сотрудникам компании прощальное письмо. Он напомнил, что уже давно не управляет российским «Яндексом», а в этом году и вовсе покинул все должности в компании. «Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании — в текущих условиях, как мне кажется, он вполне разумен и необходим», — написал он.

3 июня Волож попал под санкции Евросоюза. В тот же день «Яндекс» объявил, что Волож покинет должность генерального директора группы компаний, совет директоров и оставит руководящие должности в международных «дочках».

В конце ноября источники РБК сообщили о планах по разделу «Яндекса», один из вариантов — на российскую и международные части. Позже в компании это подтвердили, сообщив, что совет директоров нидерландской Yandex N.V. (головная структура для группы «Яндекс») начал изучать возможности изменения структуры владения и управления компанией.

Занимавший тогда пост главы Счетной палаты Алексей Кудрин согласовал свой переход в «Яндекс». Он занял пост советника по корпоративному развитию компании.