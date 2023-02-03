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Золотов заявил о росте числа наемников из Европы в зоне спецоперации

Глава Росгвардии Золотов заявил о росте числа наемников из Европы в зоне спецоперации
Виктор Золотов&nbsp;во время посещения подразделений Росгвардии в Крыму и Херсонской области
Виктор Золотов во время посещения подразделений Росгвардии в Крыму и Херсонской области (Фото: Росгвардия)

В зоне военной операции увеличивается число наемников из Европы, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов во время посещения подразделений в Крыму и Херсонской области, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, в зону боевых действий приезжают иностранные наемники, имеющие значительный опыт участия в вооруженных конфликтах. Но сотрудники и военнослужащие Росгвардии демонстрируют более высокий профессионализм и выучку.

На полигоне в Крыму Золотов проверил подготовку снайперов, направляемых в районы военной операции. В Херсонской области он провел совещание, на котором принял доклады об обстановке в регионе и поставил задачи, в частности по обеспечению подразделений Росгвардии.

Золотов также вручил награды росгвардейцам, отличившимся в боевых действиях. Среди наград — орден Мужества, медаль «За отвагу» и медаль Суворова.

Российская сторона регулярно сообщает об уничтожении иностранных наемников, воюющих на стороне Украины. В частности, 2 января ведомство заявило об ударе по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районе Марково и Краматорска в ДНР, а также Новоосиново в Харьковской области. В результате были убиты более 70 иностранных наемников, ранения получили более 100. На следующий день на донецком направлении были убиты более 130 наемников.

Западные СМИ также регулярно узнают о гибели иностранцев, вступивших в ВСУ. 21 января Time и CNN узнали о смерти бывшего «морского котика» из США Дэниела Свифта. 25 января под Соледаром были убиты два гражданина Великобритании, 28-летний Крис Пэрри и 47-летний Эндрю Бэгшоу, сообщил телеканал Sky News.

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Золотов заявил о росте числа наемников из Европы в зоне спецоперации
Золотов заявил о росте числа наемников из Европы в зоне спецоперации

Теги
Виктор Золотов Росгвардия наемники Херсонская область
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