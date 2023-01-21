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Time и CNN узнали о гибели на Украине бывшего «морского котика» из США

Time и CNN: на Украине погиб бывший «морской котик» из США
Дэниел Свифт служил в ВМС США с 2005 года и был «оператором первого класса» в подразделении специального назначения. Он участвовал в военных компаниях в Ираке и Афганистане, пишет журнал

На востоке Украины в ходе боевых действий 18 января погиб бывший спецназовец из США Дэниел Свифт, получивший ранение, сообщает Time со ссылкой на представителя американского военно-морского флота.

Дэниел Свифт был «оператором первого класса» в спецназе военно-морского флота (ВМС) США. Он самовольно покинул службу, отметил источник. По данным журнала, Свифт находится в статусе дезертира с весны 2019 года.

CNN со ссылкой на представителя американских ВМС также сообщил о гибели Свифта в боевых действиях на Украине 18 января.

Госдепартамент подтвердил Time гибель гражданина США на востоке Украины, но не назвал его имени «из уважения к частной жизни в это трудное время».

«Мы можем подтвердить недавнюю гибель гражданина США <...> Мы поддерживаем связь с его семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к частной жизни семьи в это трудное время нам больше нечего добавить», — сказали в Госдепартаменте.

По данным журнала, Свифт впервые поступил на службу в 2005 году. Он получил медали за кампанию в Ираке, за кампанию в Афганистане и экспедиционную медаль за глобальную войну с терроризмом.

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Ранее, 17 января, пресс-служба основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина сообщила о гибели бойца французского Иностранного легиона Евгения Кулика на территории ДНР.

«Коллеги из французского Иностранного легиона обратились к нам с просьбой найти Евгения Кулика. Мы с сожалением сообщаем, что боец французского Иностранного легиона найден погибшим на территории ДНР», — говорилось в сообщении.

В начале января Минобороны России сообщило об ударе по подразделениям «иностранного легиона» на донецком направлении в районе Марково и Краматорска, а также в Новоосиново в Харьковской области. В результате более 70 иностранных наемников были убиты, еще более 100 ранены.

ВКС России также нанесли высокоточные удары по пунктам временной дислокации «иностранного легиона» в районах Масляковки и Краматорска в ДНР, в результате чего были убиты более 130 иностранных наемников.

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Виктория Громова Виктория Громова
Украина США морской котик спецназ
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