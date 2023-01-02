Минобороны России сообщило об уничтожении 70 военных «иностранного легиона» на Украине

Минобороны России сообщило об ударе по «иностранному легиону» на Украине

В ходе спецоперации на Украине российские военные нанесли удар по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» на донецком направлении, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке в Telegram-канале.

Пункты располагались в районе Марково и Краматорска в ДНР, а также Новоосиново в Харьковской области. В результате удара убиты более 70 иностранных наемников, еще более 100 ранены.

На купянском направлении российские войска нанесли удар по украинским военнослужащим 103-й и 105-й бригад территориальной обороны, в результате убиты до 30 военнослужащих. На красно-лиманском направлении огнем артиллерии убиты более 40 бойцов ВСУ, на южно-донецком направлении уничтожены также более 40 украинских военнослужащих.

«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах», — заключили в Минобороны.

В Запорожской области и Днепре уничтожено два склада украинского ракетно-артиллерийского вооружения и два хранилища топлива 102-й бригады теробороны, в ДНР — две артиллерийские системы М-777 производства США, в Херсонской области — самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

За сутки средства противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.