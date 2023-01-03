Минобороны заявило об уничтожении более 130 иностранных наемников в ДНР

ВКС России нанесли высокоточные удары по пунктам временной дислокации «иностранного легиона» в районах Масляковки и Краматорска в ДНР. Там было убиты более 130 иностранных наемников, сообщает Минобороны.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Краматорск вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США», — отметили в ведомстве.

На краснолиманском направлении потери ВСУ составили более 120 человек, на донецком уничтожено до 90 военнослужащих, на южно-донецком — более 30.

2 января Минобороны сообщало об ударе по подразделениям «иностранного легиона» на донецком направлении. Пункты дислокации наемников находились в районе Марково и Краматорска, а также в Новоосиново в Харьковской области. Более 70 иностранных наемников были убиты, еще более 100 — ранены.