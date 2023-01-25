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Два британца погибли под Соледаром

Sky News: под Соледаром погибли два воевавших на стороне ВСУ британца
Эндрю Бэгшоу
Эндрю Бэгшоу (Фото: Bryce Wilson / Craig_monaghan / Twitter)

Два гражданина Великобритании, 28-летний Крис Пэрри и 47-летний Эндрю Бэгшоу, принимавшие участие в боевых действиях на стороне Украины, убиты под Соледаром. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявления их семей.

По данным телеканала, оба пропали без вести 7 января, во время боев на соледарском направлении, и погибли «при попытке гуманитарной эвакуации из Соледара».

В заявлении семьи также говорится, что в машину, в которой ехали Пэрри и Бэгшоу, попал артиллерийский снаряд.

Крис Пэрри (слева)
Крис Пэрри (слева) (Фото: Katy.r.parry / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Бэгшоу был холост, жил в Новой Зеландии и работал исследователем в области генетики. Из родни у него остались брат, две сестры и семь племянников и племянниц. Мужчина «находился на Украине для оказания помощи в доставке гуманитарной помощи», отмечает Sky News.

Пэрри родился в Корнуолле, работал тренером по бегу в Челтнеме. На Украине он в июне занимался эвакуацией жителей из Северодонецка, затем работал к востоку от Лимана.

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Ранее, 18 января, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что при взятии Соледара среди пленных есть «иностранные наемники», причем последних больше уничтожено, чем взято в плен.

О взятии под контроль Соледара 11 января заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он рассказал, что в центре города был образован котел, где идут городские бои. Спустя два дня Минобороны России объявило о контроле над Соледаром. По данным ведомства, за трое суток там уничтожили более 700 украинских военных и 300 единиц вооружения.

Теги
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