Роспотребнадзор сообщил о выздоровлении зараженной «кракеном» россиянки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Жительница Пензы, которая первой в России заразилась разновидностью омикрон-штамма коронавируса «кракен» (XBB.1.5), выздоровела, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Заболевание 32-летней сотрудницы административного подразделения промышленного объекта протекало в легкой форме, прививку от коронавируса она не делала. В службе отметили, что россиянка в ноябре-декабре 2022 года не выезжала за пределы Пензы. Возможные контакты с больными ОРВИ в общественных местах она не отрицает.

По данным Роспотребнадзора, женщина заболела 27 декабря, у нее были стандартные симптомы ОРВИ. Врач назначил стандартное лечение и сделал тест на коронавирус.

«Кракен» впервые выявили в октябре 2022 года в США, о первом случае заражения в России Роспотребнадзор сообщил 12 января. Опрошенные РБК вирусологи объясняли, что этот штамм схож с «омикроном», поскольку является одним из его вариантов и существенных особенностей не имеет, однако он может заражать тех, кто переболел первыми вариантами «омикрона».

В Роспотребнадзоре заявили, что вводить ограничения в связи с выявлением первого случая заражения «кракеном» в России не планируется.