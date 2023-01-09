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Вирусологи рассказали об особенностях нового вида коронавируса «кракен»

Новый подвид коронавируса «кракен» похож на уже известный штамм «омикрон», так как является одним из его вариантов, существенных особенностей у него нет. Такое мнение высказали опрошенные РБК вирусологи.

«[«Кракен»] мало отличается от предыдущих [мутаций], это же все равно «омикрон» считается. Другое дело, что, на мой взгляд, это не эволюция «омикрона». Это уже параллельная идет эволюция вируса, изменения. Но, судя по всему, он не вызывает более тяжелых заболеваний», — сказал РБК научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев.

Единственным важным отличием этого вида, по мнению вирусолога, может стать способность заражать тех, кто переболел первыми вариантами «омикрона». Однако заболевание у заразившихся «кракеном» все равно протекает легко, уточнил Зверев.

«Сейчас все бытующие варианты [коронавируса] — это «омикроны» и его «двоюродные братья». И «кракен» тоже. Пока, к счастью, не произошла мутация, которая привела бы, например, к появлению высокопатогенного штамма. Этого нет! , — сообщил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, — Эволюция этого вируса пошла по пути «более заразный и менее летальный». Вот все эти варианты («кракен», «кентавр», «цербер». — РБК) подпадают под эту категорию», — продолжил специалист.

«Кракен», по словам вирусолога, «подпадает под букет свойств других «омикронов».

Риск завоза в Россию этого варианта вируса сохраняется, однако опасности для населения он не представляет, согласились специалисты. По мнению Зверева, со временем его завезут в страну туристы. Проникновение этого подвида в Россию не окажет существенного влияния на эпидемиологическую обстановку, считает Аграновский.

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«Кракен» (подтип коронавируса SARS-CoV-2 XBB.1.5) впервые выявили 22 октября 2022 года в США. По оценке Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), он стал «наиболее трансмиссивным подвариантом» и начал распространяться очень агрессивно. Это происходит из-за мутации в спайковом белке, на который реагируют антитела большинства вакцин, поясняли эксперты центра.

Новый подвид уже выявили в Дании, Франции, Австрии, Нидерландах, Германии, Италии, Испании, Швеции, Исландии, Бельгии, Чехии, Португалии и Ирландии. В России, по данным Роспотребнадзора, «кракена» пока нет.

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коронавирус кракен новый штамм коронавируса новости
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