Кремль не подтвердил планы Путина переименовать Волгоград в Сталинград

Волгоград (Фото: Кирилл Брага / РИА Новости)

Президент Владимир Путин планирует 2 февраля посетить Волгоград, но намерение главы государства объявить о переименовании города в Сталинград в Кремле подтвердить не могут, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это будет поездка, которая будет посвящена 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве. Это святая дата для всех жителей страны, это святая дата для волгоградцев. Там будет ряд мемориальных мероприятий», — рассказал Песков.

На вопрос, может ли президент объявить о переименовании города в Сталинград, он ответил: «Нет, ничего не могу подтвердить».

26 января бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что Волгоград следует снова переименовать в Сталинград, чтобы сохранить память о победе в одноименной битве.

«Если в Париже даже сегодня есть площадь Сталинград, не иметь города Сталинграда в моей стране было бы неверно», — сказал Степашин, выступая на круглом столе «Волгоград или Сталинград? 80 лет спустя: уроки истории и современные смыслы». Он отметил, что фигура Иосифа Сталина в истории «неоднозначна», но «Сталинградская битва — она была, есть и будет, и никуда мы от нее не уйдем». По словам Степашина, победа под Сталинградом имела особенное значение для будущего страны.

Переименовать Волгоград в Сталинград призывал и Международный союз бывших малолетних узников фашизма. Организация направила соответствующее письмо главе оргкомитета по празднованию 80-летия Сталинградской битвы Дмитрию Медведеву и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову.



В этом году отмечается 80-летие Сталинградской битвы. Ее наступательная фаза началась 19 ноября 1942 года и завершилась 2 февраля 1943 года. Битва положила начало коренному перелому в Великой Отечественной войне.