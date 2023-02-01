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Путин не поедет к памятнику Сталина во время визита в Волгоград

Песков: во время своей поездки в Волгоград 2 февраля Путин не поедет к памятнику Сталина
Церемония открытия&nbsp;памятников Иосифу Сталину, Георгию Жукову и Александру Василевскому&nbsp;на территории музея-панорамы &laquo;Сталинградская битва&raquo; в Волгограде
Церемония открытия памятников Иосифу Сталину, Георгию Жукову и Александру Василевскому на территории музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде (Фото: Администрация Волгоградской области)

Президент Владимир Путин не собирается осматривать памятник Сталину в Волгограде, сообщил изданию «Подъем» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такого пункта в программе визита нет.

29 января Песков сообщил, что Путин планирует посетить Волгоград 2 февраля.

«Это будет поездка, которая будет посвящена 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве. Это святая дата для всех жителей страны, это святая дата для волгоградцев. Там будет ряд мемориальных мероприятий», — рассказал Песков.

В этот день в Волгограде пройдут военный парад, видеоинсталляция на Мамаевом кургане, концерт и салют, писало «РИА Новости».

1 февраля 2023 года в Волгограде возле музея-панорамы «Сталинградская битва» открыли памятники Иосифу Сталину и советским маршалам — Георгию Жукову и Александру Василевскому.

В этом году в России отмечается 80-летие Сталинградской битвы, которая началась 17 июля 1942 года, а завершилась — 2 февраля 1943 года. Битва положила начало коренному перелому в Великой Отечественной войне.

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Ранее ВЦИОМ сообщил, что большинство (67%) жителей Волгограда не поддержали переименование города в Сталинград.

Пятая часть (21%) опрошенных считает, что переименование приведет к большим затратам, столько же заявили, что это не будет иметь смысла. Еще 11% сочли переименование вредным, потому что «не нужно жить прошлым», 7% обосновали ответ негативным отношением к Сталину, 2% — тем, что новое название будет напоминать о войне, а 6% считают, что название «Волгоград» благозвучнее либо больше подходит, потому что город стоит на Волге.

По 5% жителей города опасаются проблем с документами или считают, что в этом нет смысла: есть много других проблем.

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Волгоград Сталинградская битва Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

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