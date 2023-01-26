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Рогозин предложил бороться с Abrams и Leopard роботами «Маркер»

Дмитрий Рогозин предложил бороться с Abrams и Leopard роботами «Маркер»
Боевой вариант робота с помощью электронного каталога образов способен автоматически засечь танки и поразить их, утверждает экс-глава «Роскосмоса»

Боевой вариант робота «Маркер» с помощью электронного каталога образов сможет автоматически засекать и поражать американские танки Abrams и немецкие Leopard, заявил «РИА Новости» экс-гендиректор «Роскосмоса» и руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«Например, как только начнутся поставки войскам Украины танков Abrams и Leopard, «Маркер» получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать ПТУРом [противотанковая управляемая ракета] американские и германские танки», — рассказал Рогозин.

Он уточнил, что в феврале в Донбасс доставят четыре «Маркера» (и в разведывательном, и ударном вариантах), где они их испытают на полигоне и в боевых условиях.

«Маркер» создали конструкторы частной уральской инженерной компании «Андроидная техника» совместно с Фондом перспективных исследований. Роботы оснащены техническим зрением и автоматической системой управления и способны работать автономно, обнаруживая объекты на расстоянии минимум 15 км, отмечал Рогозин. При этом устройства могут выбирать приоритетные цели в зоне поражения, говорил он. Одного из роботов уже испытали в качестве охранника космодрома Восточный.

Накануне Германия согласилась предоставить Киеву 14 танков Leopard. Берлин также разрешил союзникам поставлять эти машины.

Позднее президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон направит на Украину 31 танк Abrams, что эквивалентно одному украинскому танковому батальону.

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Западные аналитики делают ошибку, когда говорят, что поставки оружия на Украину помогут обеспечить безопасность континента, заявили в Кремле. Это «абсурдное убеждение», которое ведет лишь к продолжению «страшного периода», убеждены там.

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Теги
Елена Чернышова
Дмитрий Рогозин робот танки
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