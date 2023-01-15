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Рогозин анонсировал испытание на Украине боевого робота «Маркер»

Рогозин: боевого робота «Маркер» испытают в зоне спецоперации на Украине
Робот &laquo;Маркер&raquo;
Робот «Маркер» (Фото: РИА Новости)

Российского боевого робота «Маркер» испытают в зоне военной операции на Украине, написал экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Ранее работа испытывали в качестве охранника космодрома Восточный, а теперь ему «предстоит пройти боевое крещение на Донбассе», сообщил Рогозин. Он отметил, что организацией испытаний занимается инспекторы из возглавляемой им группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки».

Рогозин отметил, что «Маркер» оснащен техническим зрением и автоматической системой управления, он способен работать автономно, обнаруживая объекты на расстоянии минимум 15 км, и при этом выбирать приоритетные цели, находящиеся в зоне его поражения.

«Маркер» создали партнеры «Царских волков», конструкторы частной уральской инженерной компании «Андроидная техника», совместно с Фондом перспективных исследований. Глава Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ Олег Мартьянов в интервью ТАСС говорил, что эта платформа является универсальным комплексом с модульной архитектурой, куда можно добавлять новые узлы, агрегаты, приборы и проводить их испытания. По его словам, запас хода «Маркера» позволяет ему проехать автономно 500 км.

В сентябре в НПО «Андроидная техника» рассказали ТАСС, что в России обсуждается возможность начала серийного производства «Маркеров» для Росгвардии и «Роскосмоса». Ключевым требуемым функционалом платформы в компании назвали автономное патрулирование выделенной территории и противодействие потенциальным нарушителям.

Теги
Дмитрий Рогозин роботы Военная операция на Украине испытания
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