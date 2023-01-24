Рогозин назвал срок доставки боевых роботов «Маркер» в зону спецоперации
Три боевых робота «Маркер» доставят в зону спецоперации в феврале, заявил «РИА Новости» экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Мы сейчас ждем не менее трех машин, которые должны прийти в наше распоряжение», — сказал он, добавив, что роботов доставят в Донбасс в феврале. Перед отправкой в район боевых действий их обкатают на полигоне, уточнил Рогозин.
О том, что роботам «предстоит пройти боевое крещение на Донбассе», Рогозин писал в телеграм-канале 15 января.
«Маркер» создали конструкторы частной уральской инженерной компании «Андроидная техника», совместно с Фондом перспективных исследований. Роботы оснащены техническим зрением и автоматической системой управления и способны работать автономно, обнаруживая объекты на расстоянии минимум 15 км, отмечал Рогозин. При этом устройства могут выбирать приоритетные цели в зоне его поражения, говорил он. Одного из роботов уже испытали в качестве охранника космодрома Восточный.
В сентябре в НПО «Андроидная техника» рассказали ТАСС, что в России обсуждают возможность начать серийное производство «Маркеров» для Росгвардии и «Роскосмоса». Требуется, чтобы платформа могла вести автономное патрулирование выделенной территории и противодействовать потенциальным нарушителям, говорили в организации.