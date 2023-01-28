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Посольство призвало США заняться правами человека в своей стране

Посольство России: США следует заниматься правами человека у себя, а не упрекать других

Властям США следует обратить внимание на соблюдение прав человека в своей стране, а не упрекать других в пренебрежении демократическими свободами. Такое мнение выразили в российском посольстве в Вашингтоне.

В дипломатическом представительстве отметили, что российским властям «вменяют несоблюдение прав человека» из-за решения суда ликвидировать правозащитную Московскую Хельсинкскую группу и признания «нежелательными» ряда организаций.

Посольство призвало американских чиновников прекратить вмешиваться во внутренние дела России и работу российских органов. Согласно Конституции, суды независимы от чьей-либо воли и при осуществлении своих функций подчиняются исключительно закону, подчеркивается в заявлении.

Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу, старейшую в России правозащитную организацию, 25 января. Иск подал Минюст. Поводом стало то, что организация действовала на территории всей страны, хотя имела статус региональной, то есть исключительно московской. МХГ вменили 11 эпизодов, в том числе участие в судебном заседании в Подольске в Московской области и чтение онлайн-лекции для мероприятия, проходившего в Сочи.

После ликвидации МХГ, а также признания нежелательными на территории России Фонда Андрея Сахарова и издания «Медуза» (включена в реестр иноагентов) Госдепартамент США обвинил Кремль в «ударах по независимому гражданскому обществу». Вашингтон выразил солидарность с правозащитниками и журналистами и призвал Россию к «освобождению сотен политических заключенных», прекращению «агрессии за рубежом» и «репрессий внутри страны».

Теги
Московская Хель­синкс­кая группа США посольство России права человека «Медуза» Андрей Сахаров
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