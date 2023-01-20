Новый посол США Линн Трейси приедет в Москву в конце января

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 74,41 (-0,18) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 68,85 (-0,03) Инвестиции, 19 янв, 16:20
ПСБ предложил МСБ премиальную дебетовую карту Mir Supreme Business Пресс-релиз, 14:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:07
Кремль ответил на вопрос об установке зенитных ракет на крышах в Москве Политика, 14:06
Власти пообещали вернуть мобилизованных многодетных отцов в Забайкалье Политика, 14:05
Минобороны России сообщило о взятии Клещеевки и Лобкового Политика, 14:03
Как эффективно руководить в ситуации неизвестности — чек-лист из 5 шагов Pro, 14:03
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 14:01
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Песков объяснил ответ Кремля о продолжении действия указа о мобилизации Политика, 14:01
Сыпь и дисбактериоз: как космос влияет на микробиом человека Футурология, 14:00
По всей Украине объявили воздушную тревогу Политика, 13:53
Дмитрий Козак стал основным кандидатом на пост главы Счетной палаты Политика, 13:50
В институте Минздрава нашли труп с 30 колото-резаными ранами Общество, 13:48
В 2023-м рынок США вырастет, но сначала рухнет. Так считают на Уолл-стрит Pro, 13:44
Аналитики допустили рост цен на серебро до деcятилетнего максимума Инвестиции, 13:38
Политика ,  
0 

Новый посол США Линн Трейси приедет в Москву в конце января

Новый руководитель посольства США Линн Трейси приедет в Москву в конце января
Новый посол США Линн Трейси прибудет в Москву в конце января, сообщили источники РБК. Она сменит на этом посту Джона Салливана
Линн Трейси
Линн Трейси (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Линн Трейси, назначенная на пост посла США в России, прибудет в Москву в конце января, сообщили РБК два источника, знакомых с ситуацией. «Новый посол США приедет в Москву в конце месяца», — сказал РБК один из собеседников. До этого обязанности временной поверенной в делах США в Москве исполняет Элизабет Руд.

РБК обратился за комментарием в Госдепартамент США.

Пост посла США в России вакантен с сентября, когда завершил свою работу и покинул Россию Джон Салливан. Он был назначен в 2019 году президентом-республиканцем Дональдом Трампом, а сменивший того демократ Джо Байден попросил Салливана продолжить работу.

Сенат США утвердил Трейси послом в конце декабря прошлого года. Она станет первой женщиной — главой дипмиссии за всю историю отношений двух стран. До назначению в Россию Трейси возглавляла посольство США в Армении.

Новый посол ставит перед собой цель увеличить численность сотрудников посольства и в перспективе возобновить выдачу виз, заявил на брифинге в начале января представитель Госдепа США Нед Прайс. «Она сосредоточит свое внимание на руководстве посольства, поддержании двусторонних отношений в период чрезвычайно высокого напряжения и работе с российскими властями, чтобы улучшить кадровое обеспечение американского посольства», — сказал он. По словам Прайса, это необходимо для возобновления базовых функций посольства, в том числе выдачи виз.

В России Трейси работала несколько раз, в том числе с 1987 по 1990 год в посольстве, но не в статусе дипломата. В интервью пермскому изданию «Новый компаньон» она вспоминала, что именно годы в России побудили ее пойти на дипломатическую службу. «В молодости у меня был очень хороший опыт: я видела, как начиналась перестройка, как Россия — тогда это был Советский Союз — становилась более открытой страной. Можно сказать, что этот опыт повлиял на мой выбор профессии: Россия сделала меня дипломатом!» — объяснила Трейси.

Читайте на РБК Pro
Работайте меньше, это выгодно: что показал эксперимент с четырехдневкой
Отбросить тень: почему легализуется незаконный индийский бизнес
Котировки АЛРОСА обновляют свои минимумы. Пора ли покупать ее бумаги
Как Генри Форд закрыл дыру в кассе на $38 млн в разгар Великой депрессии

В 2014–2017 годах она снова работала в посольстве в Москве — заместителем посла. А после этого стала главным советником по делам России в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии.

Известность Трейси получила во время работы консулом США в пакистанском Пешаваре с 2006 по 2009 год. В августе 2008-го ее бронированный автомобиль попал в засаду и был обстрелян боевиками. Трейси впоследствии вспоминала, что, вместо того чтобы отправиться домой, поехала в офис, чтобы показать своим сотрудникам, что все в порядке. После этого она получила награду «За проявленный героизм» от госсекретаря США Хилари Клинтон.

Авторы
Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
США посол Линн Трейси Джон Салливан
Материалы по теме
Экс-посол США рассказал о «дипломатическом театре» перед 24 февраля
Политика
Экс-посол США Салливан назвал причиной отъезда из России болезнь жены
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter