Новый посол США Линн Трейси приедет в Москву в конце января

Новый посол США Линн Трейси прибудет в Москву в конце января, сообщили источники РБК. Она сменит на этом посту Джона Салливана

Линн Трейси (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Линн Трейси, назначенная на пост посла США в России, прибудет в Москву в конце января, сообщили РБК два источника, знакомых с ситуацией. «Новый посол США приедет в Москву в конце месяца», — сказал РБК один из собеседников. До этого обязанности временной поверенной в делах США в Москве исполняет Элизабет Руд.

РБК обратился за комментарием в Госдепартамент США.

Пост посла США в России вакантен с сентября, когда завершил свою работу и покинул Россию Джон Салливан. Он был назначен в 2019 году президентом-республиканцем Дональдом Трампом, а сменивший того демократ Джо Байден попросил Салливана продолжить работу.

Сенат США утвердил Трейси послом в конце декабря прошлого года. Она станет первой женщиной — главой дипмиссии за всю историю отношений двух стран. До назначению в Россию Трейси возглавляла посольство США в Армении.

Новый посол ставит перед собой цель увеличить численность сотрудников посольства и в перспективе возобновить выдачу виз, заявил на брифинге в начале января представитель Госдепа США Нед Прайс. «Она сосредоточит свое внимание на руководстве посольства, поддержании двусторонних отношений в период чрезвычайно высокого напряжения и работе с российскими властями, чтобы улучшить кадровое обеспечение американского посольства», — сказал он. По словам Прайса, это необходимо для возобновления базовых функций посольства, в том числе выдачи виз.

В России Трейси работала несколько раз, в том числе с 1987 по 1990 год в посольстве, но не в статусе дипломата. В интервью пермскому изданию «Новый компаньон» она вспоминала, что именно годы в России побудили ее пойти на дипломатическую службу. «В молодости у меня был очень хороший опыт: я видела, как начиналась перестройка, как Россия — тогда это был Советский Союз — становилась более открытой страной. Можно сказать, что этот опыт повлиял на мой выбор профессии: Россия сделала меня дипломатом!» — объяснила Трейси.

В 2014–2017 годах она снова работала в посольстве в Москве — заместителем посла. А после этого стала главным советником по делам России в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии.



Известность Трейси получила во время работы консулом США в пакистанском Пешаваре с 2006 по 2009 год. В августе 2008-го ее бронированный автомобиль попал в засаду и был обстрелян боевиками. Трейси впоследствии вспоминала, что, вместо того чтобы отправиться домой, поехала в офис, чтобы показать своим сотрудникам, что все в порядке. После этого она получила награду «За проявленный героизм» от госсекретаря США Хилари Клинтон.