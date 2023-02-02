WSJ узнал о новом пакете помощи США Киеву с дальнобойными ракетами GLSDB

WSJ: США могут объявить о пакете помощи Киеву с дальнобойными ракетами GLSDB 3 февраля

США 3 февраля объявят о новом пакете помощи Украине, куда войдут самонаводящиеся ракеты GLSDB ( (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью более 150 км, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Максимальная дальность полета этих ракет — 94 мили (151,3 км), уточняет издание. Один снаряд, по его данным, весит около 113 кг. Ракеты можно запускать из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые США уже передали Украине, пишет газета.



О том, что ракеты GLSDB дальностью 150 км войдут в новый пакет помощи на общую сумму $2,2 млрд, ранее сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники. Ракеты создали компании Boeing и Saab Group. О том, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут объявить о новом пакете помощи Киеву, 31 января говорила и первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

Сейчас для HIMARS Киеву поставляют ракеты GMLRS со спутниковой системой наведения дальностью до 80 км (50 миль). Таким образом, максимальная дальность полета снарядов при поставке новых ракет вырастет в два раза. Установки могут запускать и ракеты ATACMS с большим радиусом полета — около 200 миль (300 км).

Американские власти отказывались поставлять Украине такие снаряды, хотя Киев просил об этом. «Есть определенные вещи, которые президент [США Джо Байден] не готов передавать», — говорил в июле помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В российском МИДе подчеркивали, что передача Киеву более дальнобойных средств поражения станет «красной линией» для Москвы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после появления новостей о возможных поставках таких ракет заявил, что они не изменят хода спецоперации и приведут к нагнетанию напряженности. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, говорила, что США станут участником конфликта, если поставят Киеву ракеты большей дальности.