Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 76,22 (-0,08) Инвестиции, 01 фев, 19:33 Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 70,12 (-0,4) Инвестиции, 01 фев, 19:33
Антонов заявил о попытках США обойти запреты на наем россиян в посольство Политика, 02:26
Акунин рассказал о требовании прокуратуры убрать его имя с афиш Политика, 02:15
В Германии при столкновении двух БМП на учениях пострадали 12 человек Политика, 02:14
Боррель заявил об отсутствии планов у ЕС по самолетам для Украины Политика, 01:46
WSJ узнал о новом пакете помощи США Киеву с дальнобойными ракетами GLSDB Политика, 01:43
Сурков рассказал в стихах о «зимнем кошмаре» и «геенне снежной» Политика, 01:06
МВД Молдавии назвало происхождение найденных обломков ракет Политика, 00:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Антонов назвал целью США на Украине стратегическое поражение России Политика, 00:25
Бывший гостиничный комплекс Дерипаски в Сочи передали «Сириусу» Бизнес, 00:14
Посол России в КНДР опроверг поставки оружия Пхеньяном для ЧВК «Вагнер» Политика, 00:00
Бачин заявил о «тотальной» зависимости производства сметаны от импорта Бизнес, 00:00
Россияне оценили, сколько миллионов им нужно для финансовой независимости Инвестиции, 00:00
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине 8 февраля Политика, 01 фев, 23:56
Президент Грузии предложила включить ее требования в мир России и Украины Политика, 01 фев, 23:37
Военная операция на Украине ,  
0 

WSJ узнал о новом пакете помощи США Киеву с дальнобойными ракетами GLSDB

WSJ: США могут объявить о пакете помощи Киеву с дальнобойными ракетами GLSDB 3 февраля

США 3 февраля объявят о новом пакете помощи Украине, куда войдут самонаводящиеся ракеты GLSDB ( (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью более 150 км, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Максимальная дальность полета этих ракет — 94 мили (151,3 км), уточняет издание. Один снаряд, по его данным, весит около 113 кг. Ракеты можно запускать из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые США уже передали Украине, пишет газета.

О том, что ракеты GLSDB дальностью 150 км войдут в новый пакет помощи на общую сумму $2,2 млрд, ранее сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники. Ракеты создали компании Boeing и Saab Group. О том, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут объявить о новом пакете помощи Киеву, 31 января говорила и первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

Сейчас для HIMARS Киеву поставляют ракеты GMLRS со спутниковой системой наведения дальностью до 80 км (50 миль). Таким образом, максимальная дальность полета снарядов при поставке новых ракет вырастет в два раза. Установки могут запускать и ракеты ATACMS с большим радиусом полета — около 200 миль (300 км).

Американские власти отказывались поставлять Украине такие снаряды, хотя Киев просил об этом. «Есть определенные вещи, которые президент [США Джо Байден] не готов передавать», — говорил в июле помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В российском МИДе подчеркивали, что передача Киеву более дальнобойных средств поражения станет «красной линией» для Москвы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после появления новостей о возможных поставках таких ракет заявил, что они не изменят хода спецоперации и приведут к нагнетанию напряженности. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, говорила, что США станут участником конфликта, если поставят Киеву ракеты большей дальности.

Теги
США Украина ракеты военная помощь
Материалы по теме
В Белом доме допустили скорое объявление о новой военной помощи Украине
Политика
Reuters узнал о планах поставить Украине ракеты с дальностью в 150 км
Политика
Кремль оценил возможную поставку Украине дальнобойных ракет
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter