США вскоре могут объявить о новом пакете военной помощи Украине

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США могут в ближайшее время объявить о новых поставках оружия на Украину. Об этом заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон, сообщает CNN.

«Полагаю, что вскоре мы сможем объявить о новом пакете помощи в сфере безопасности», — сказала Далтон, находясь на борту Air Force One — самолета президента Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в Нью-Йорк. На вопрос о том, отправят ли Соединенные Штаты истребители F-16 на Украину, Далтон ответила отрицательно и указала на миллиарды долларов оказываемой поддержки.

Ранее американский президент отказался поставлять F-16 Украине. В ноябре Bloomberg писал, что члены альянса вернулись к рассмотрению вопроса об отправке этого типа самолетов и решили пересмотреть свою позицию.

Ранее сегодня Байден пообещал обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским запросы Киева о поставках современного вооружения. 25 января он говорил, что США поставят Украине 31 танк Abrams, что эквивалентно одному украинскому батальону.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения Киеву и считают, что военная помощь не изменит ход боевых действий и не помешает достичь целей военной операции.