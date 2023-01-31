Прокурор запросил 9 лет колонии для Александра Невзорова по статье о фейках об армии

Прокурор запросил 9 лет колонии для Невзорова по статье о фейках об армии

СК обвиняет телеведущего в фейках о российской армии из-за поста в соцсетях об обстреле роддома в Мариуполе

Александр Невзоров (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Прокурор запросил девять лет лишения свободы в колонии для журналиста Александра Невзорова по делу о дискредитации Вооруженных сил (ч. 2 ст. 207.3 УК), сообщили РБК в суде. Также прокурор попросил на четыре года запретить администрировать интернет-ресурсы.

Максимальное наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы.

В марте прошлого года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Невзорова (Минюст внес его в реестр СМИ-иноагентов) по статье о публичном распространении фейков о действиях Вооруженных сил России. Тогда же Роскомнадзор ограничил по требованию Генпрокуратуры доступ к сайту журналиста Александра Невзорова, а в апреле его включили в список СМИ-иноагентов.

Александр Невзоров — российский журналист, телеведущий и бывший депутат Госдумы (с 1993 по 2007 год).

Журналист попал в поле зрения силовиков после того, как опубликовал на своей странице в Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России) и на канале в YouTube «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе».

По версии следствия, публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. «Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ», — говорилось в сообщении СК. Тогда же Невзоров сообщил РБК, что находится за пределами Российской Федерации и действия российского законодательства.

У мариупольской больницы, об авиаударе по которой 9 марта сообщали украинские власти, были произведены два постановочных взрыва для «аудитории Европы и США», утверждал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Президент Украины Владимир Зеленский обвинял в ударе российских военных.

В мае 2022 года Басманный суд Москвы вынес постановление о заочном аресте журналиста. «В связи с объявлением Невзорова в международный розыск названная мера пресечения избрана на два месяца с момента его задержания на территории Российской Федерации или с момента его экстрадиции на территорию России», — сообщили тогда РБК в суде.

Уже в июне прошлого года суд наложил арест на земельный участок в Санкт-Петербург, принадлежащий Невзорову. Арест был наложен в рамках уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил. Журналист писал в Telegram, что был готов к такому решению суда, и назвал случившееся «пустяками». В доме были только «старый, доживающий в покое жеребец», собака и книги, сообщал Невзоров.

Тогда же журналист рассказал СМИ, что получил гражданство Украины. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко говорил, что президент Владимир Зеленский предоставил гражданство Невзорову и его жене «за выдающиеся заслуги» перед страной.