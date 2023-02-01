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Euraktiv узнал о проблемах с ускоренным вступлением Украины в ЕС

Euraktiv: на саммите 3 феврале Украине откажут в ускоренном вступлении в ЕС

На саммите 3 февраля, где будет обсуждаться вступление Украины в Евросоюз, страны-члены объединения не дадут обещаний по ускоренному присоединению Киева к ЕС, мнения государств на этот счет остаются разрозненными, сообщает издание Euraktiv со ссылкой на европейских дипломатов.

В то же время, согласно проекту коммюнике заседания, с которым ознакомилось издание, государства-члены ЕС отметят прогресс Украины в реформах, требуемых для вступления в объединение. В документе говорится, что лидеры стран ЕС и Украины намерены подтвердить, что «будущее Украины и ее граждан находится в рамках Европейского союза» и «приверженность поддержке дальнейшей европейской интеграции Украины».

Также ожидается прогресс в вопросах беспошлинного режима для украинского экспорта, включения Украины в зону мобильного роуминга ЕС и присоединение Киева к единой схеме платежей в евро.

Польша, страны Прибалтики и Украина настаивают на формулировках, которые указывали бы Киеву на возможность ускоренного рассмотрения заявки на членство. Однако, по словам собеседников издания, такие формулировки «слишком прямолинейны» для более скептично настроенных государств, в частности Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Португалии, Дании и Бельгии.

«Сохраняются пробелы в верховенстве закона и согласовании судебной системы, а также в борьбе с коррупцией, при этом некоторые реформы, вероятно, нуждаются в дальнейшем приведении в соответствие с законодательством ЕС», — рассказал представитель Евросоюза.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что у Киева есть «амбициозный план» по вступлению в ЕС за два года. Однако источники Politico говорили, что у Украины «довольно высокие ожидания» и подчеркивали, что она сначала должна выполнить все поставленные Еврокомиссией условия.

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Украина получила статус кандидата в члены ЕС в июне прошлого года. При этом многие европейские политики говорили, что стране понадобится много времени для присоединения к союзу.

Одним из главных требований Еврокомиссии к Украине как кандидату в члены ЕС стала борьба с коррупцией. Президент Владимир Зеленский в середине ноября прошлого года говорил, что на Украине не осталось коррупционеров.

Теги
вступление в ЕС Украина Евросоюз
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