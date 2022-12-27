Бербок предупредила о трудностях при вступлении Украины в Евросоюз

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Путь вступления Украины в Евросоюз будет долгим и трудным, однако Германия намерена оказывать помощь Киеву при проведении необходимых реформ, заявила в интервью румынскому изданию Digi24 глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Путь туда будет долгим и, конечно, иногда трудным, но мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину в процессе реформирования ее правовой системы к стандартам и нормам ЕС», — сказала она.

Кроме того, отметила Бербок, ЕС должен думать о работе Евросоюза при расширении. По этой причине ФРГ поддерживает реформирование системы принятия решений. Сейчас они принимаются единогласно, но Германия выступает за принятие решений большинством голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку о членстве в ЕС на четвертый день проведения российской военной операции, 28 февраля. Киев неоднократно призывал предоставить Украине членство по ускоренной процедуре. Глава Евросовета Шарль Мишель 23 июня объявил, что Украина и Молдавия получили статус кандидатов на вступление в ЕС.

Президент России Владимир Путин заявил 17 июня, что российская сторона никогда не возражала против членства Украины в Евросоюзе, а только выступала против «военного освоения украинской территории».