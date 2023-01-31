Песков сообщил о продолжающейся работе над посланием Путина

Работа над обращением президента Владимира Путина Федеральному собранию не прекращалась, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Она [работа над посланием] и не прекращалась. Это достаточно длительный и растянутый по времени процесс», — прокомментировал Песков.

Накануне ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник в Госдуме сообщили, что Путин может обратиться к Федеральному собранию 20–21 февраля. «Мы своевременно сообщим о дате послания», — заявил Песков.

Работа над посланием началась в Кремле в ноябре 2022 года, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом дела. На просьбу РБК прокомментировать, действительно ли началась подготовка послания, Песков ответил: «Пока не могу [прокомментировать]».

В прошлом году президент так и не выступил перед Федеральным собранием, также не прошла большая пресс-конференция. Источник ТАСС в декабре сказал о переносе послания на 2023 год. В конце декабря Путин объяснил отказ от традиционного обращения к Федеральному собранию в 2022 году тем, что год был насыщен событиями, результаты которых сложно зафиксировать в конкретный момент. И пообещал, что мероприятие пройдет в начале 2023 года.