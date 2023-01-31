Марочко заявил об отбитой атаке украинских диверсионных групп

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Две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ попытались выбить российские подразделения со своих бывших позиций на краснолиманском направлении, сообщил в телеграм-канале бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Украинские боевики были своевременно обнаружены, и по ним был открыт огонь», — заявил он. По словам Марочко, после этого участники ДРГ были вынуждены отойти.

Российские власти регулярно сообщают об уничтожении украинских диверсионных групп. Три из них удалось уничтожить в ДНР и Харьковской области, говорили в Минобороны 17 января. Через несколько дней член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об уничтожении в регионе еще одной ДРГ.

В октябре прошлого года врио главы ДНР Денис Пушилин назвал обстановку на краснолиманском направлении тяжелой, но сообщил, что туда уже стягивают подкрепление. Линия фронта, по его словам, выстраивалась под Кременной (город в 25 км к востоку от Лимана). В конце месяца Пушилин сказал, что краснолиманское направление остается наиболее сложным, но украинская сторона несет там «большие потери в живой силе».

В декабре Марочко сообщил, что командование ВСУ перебрасывает на краснолиманское направление элитные бригады. Он заявил об успехах военных и угрозе прорыва обороны украинских войск.

В течение января российское Минобороны регулярно отчитывалось об ударах на этом направлении и потерях украинских войск.