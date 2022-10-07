Пушилин заявил о подходе подкрепления на краснолиманское направление

Врио главы ДНР отметил, что на краснолиманское направление уже стягивается подкрепление, а линия обороны выстраивается в районе Кременной

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Обстановка на краснолиманском направлении по-прежнему остается тяжелой, но подкрепления уже на подходе, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает «РИА Новости».

«Подходит подкрепление. Нельзя сказать, что ситуация уже легкая, решена, она остается тяжелой, но с учетом мотивированности и понимания важности этого участка есть все шансы скопить силы и с новыми резервами начать освобождение территорий», — сказал он.

По его словам, украинские войска постоянно ищут бреши в обороне, но линию фронта удается удерживать. Она выстраивается в районе Кременной (город в 25 км к востоку от Лимана. — РБК).

Красный Лиман находится к северу от Донецка, в Краматорском районе Донецкой области Украины. Власти ДНР в конце мая объявили о взятии города под контроль. В середине сентября (вскоре после того, как российское Минобороны заявило о перегруппировке войск в районе Изюма и Балаклеи, чтобы нарастить усилия на донецком направлении) Пушилин сообщал об активных попытках контрнаступления украинских военных в этом районе.



1 октября российское Минобороны сообщило об отводе войск из Лимана из-за угрозы окружения «на более выгодные рубежи». В министерстве говорили, что украинские военные, «несмотря на понесенные потери», продолжают наступление на краснолиманском направлении.