Глава ДНР Пушилин заявил об успехах союзных сил практически на всей линии соприкосновения

Пушилин сообщил об успехах почти на всей линии соприкосновения

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил об успехах российских сил почти на всей линии соприкосновения.

«Продвижение сейчас проходит где-то на 50–100 метров, освобождаются какие-то улицы, где-то дома, занимаются определенные позиции, занимаются лесопосадки, то есть противник оттуда выбивается», — рассказал он.

По его словам, на марьинском направлении российские силы проводят «зачистку территории», на авдеевском есть продвижение «в направлении населенного пункта Первомайское, также идут бои за Невельское», а на горловском — в направлении поселка Майорск. Есть продвижение и на угледарском направлении, добавил глава ДНР.

Наиболее сложным направлением остается краснолиманское, отмечает Пушилин, однако там украинская сторона несет «большие потери в живой силе».

Ранее Минобороны сообщало об отражении атак украинской армии на нескольких направлениях, в том числе купянском, краснолиманском, южно-донецком и николаево-криворожском. За сутки на этих четырех направлениях были убиты более 400 украинских военных.