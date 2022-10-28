Пушилин сообщил об успехах почти на всей линии соприкосновения
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил об успехах российских сил почти на всей линии соприкосновения.
«Продвижение сейчас проходит где-то на 50–100 метров, освобождаются какие-то улицы, где-то дома, занимаются определенные позиции, занимаются лесопосадки, то есть противник оттуда выбивается», — рассказал он.
По его словам, на марьинском направлении российские силы проводят «зачистку территории», на авдеевском есть продвижение «в направлении населенного пункта Первомайское, также идут бои за Невельское», а на горловском — в направлении поселка Майорск. Есть продвижение и на угледарском направлении, добавил глава ДНР.
Наиболее сложным направлением остается краснолиманское, отмечает Пушилин, однако там украинская сторона несет «большие потери в живой силе».
Ранее Минобороны сообщало об отражении атак украинской армии на нескольких направлениях, в том числе купянском, краснолиманском, южно-донецком и николаево-криворожском. За сутки на этих четырех направлениях были убиты более 400 украинских военных.