Рогов заявил об уничтожении группы диверсантов в Запорожской области
Российские военные уничтожили в Запорожской области украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».
По словам Рогова, это произошло недалеко от города Орехов, куда группа «сунулась в контратаку, пытаясь пройти на встречном потоке от наступающей российской армии» (цитата по ТАСС).
Он заявил также, что российские силы «методично и качественно» уничтожают тяжелую технику, которую ВВСУ перебрасываютдля усиления группировки войск на запорожском направлении.
20 января Рогов сообщил о резком усилении интенсивности боевых действий на запорожском направлении. По его данным, под российский контроль там уже перешли несколько населенных пунктов — например, Лобковое и Малые Щербаки, еще не менее семи — в «процессе освобождения».
Минобороны о взятии под контроль каких-либо населенных пунктов в регионе не отчитывалось. Однако накануне, 21 января, ведомство заявило, что российские войска провели наступление и заняли «более выгодные рубежи и позиции» в области.