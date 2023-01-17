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Минобороны заявило о ликвидации трех групп украинских диверсантов

Минобороны: на донецком и купянском направлениях уничтожены три группы диверсантов ВСУ
Российские военные уничтожили три группы диверсантов на южно-донецком и купянском направлениях, общие потери ВСУ за прошедшие сутки составили свыше 170 человек
Фото: Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Военные России нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ и бригаде теробороны на купянском направлении, в Харьковской области была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), общие потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 50 военных. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобороны.

«На купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Кроме того, в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа», — сказано в сообщении.

Помимо этого, российские военные уничтожили две ДРГ на южно-донецком направлении в районе населенных пунктов Левадное и Владимировкое в ДНР.

Также российское военное ведомство сообщило:

  • Российские военные нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения украинских сил в Харьковской области;
  • Силы ПВО за прошедшие сутки перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха»;
  • В районе населенного пункта Раденск Херсонской области сбита противорадиолокационная ракета HARM производства США, а в районе города Бердянска Запорожской области сбита украинская баллистическая ракета «Точка-У»;
  • ВС России уничтожили две станции AN/ТPQ-50 в Херсонской области, радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36 в ДНР и AN/TPQ-48;
  • Российские подразделения за сутки уничтожили до 40 военных ВСУ на южно-донецком направлении, до 60 бойцов — на донецком и более 70 человек — на краснолиманском;
  • В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: гаубица «Краб» польского производства, самоходная гаубица М109 «Паладин» производства США, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-20, две гаубицы «Гиацинт-Б», две самоходные гаубицы «Акация», а также пять гаубиц Д-30 в разных районах проведения спецоперации.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2891 беспилотный летательный аппарат, 401 зенитный ракетный комплекс, 7549 танков и других боевых бронированных машин, 984 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3853 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8081 единица специальной военной автомобильной техники.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
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