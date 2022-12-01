Марочко сообщил о переброске элитных войск ВСУ на краснолиманское и купянское направления

В ЛНР заявили о переброске элитных резервов ВСУ на два направления

Командование украинских войск перебрасывает элитные бригады на краснолиманское и купянское направления, сообщил в телеграм-канале офицер Народной милиции ЛНР6 Андрей Марочко.

«Успехи союзных войск на краснолиманском и купянском направлениях заставляют украинское командование бросать в бой элитные резервы. <...> Данное решение связано с угрозой для ВФУ (вооруженных формирований Украины. — РБК) прорыва их линии обороны, а также провальными попытками штурма наших позиций», — считает Марочко.

29 ноября он сообщал о попытке украинских войск наступать в направлении города Сватово в ЛНР. Тогда он говорил, что на купянском и краснолиманском направлениях погода и нехватка сил затрудняют эвакуацию раненых украинских бойцов. Днем ранее Минобороны России рассказало о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать на этих направлениях. Как уточнили в ведомстве, войска России отбили атаки.

На следующий день Минобороны вновь заявило о неудачных попытках украинских войск наступать на двух направлениях.