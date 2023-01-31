Пушилин назвал поставляемые Украине танки мишенью для российской армии

Поставки Украине от западных стран танков ничего не решат, все они станут мишенью для российской армии, заявил «РИА Новости» врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Что касается объявленных Западом планов по поставкам Украине танков, то не вызывает сомнений, что все они станут мишенью для российской армии, как и вся предыдущая бронетехника, из-за чего, собственно, и возник ее дефицит», — сказал Пушилин.

Отвечая на вопрос, могут ли поставки танков сдвинуть сроки взятия всей территории ДНР под контроль российских сил, он подчеркнул, что «в целом эти танки ничего не решат», так как российская сторона обладает «серьезными возможностями противодействия».

25 января Германия решила отправить Украине танки Leopard 2, а также одобрить их реэкспорт из других стран. Берлин планирует поставить 14 танков Leopard 2 A6 к концу марта. Всего ФРГ с партнерами намерены передать Киеву в общей сложности 112 танков Leopard.

О своей готовности отправить Украине танки также говорили Польша, Нидерланды, Канада, Норвегия, Испания и другие страны. Президент США Джо Байден объявил о поставках Киеву 31 танка Abrams.