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Макрон назвал условием передачи оружия Киеву отказ от ударов по России

Макрон: из предоставляемого Украине оружия не должны наноситься удары по территории России
Макрон назвал три условия, по которым Украина будет получать военную помощь: поставки должны быть ей полезны; оружие должно использоваться в целях обороны, а не атак на Россию; от этой помощи не должно быть ущерба Франции
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Украина должна получать вооружения, которые будут использоваться ею для защиты, а не для ударов по территории России, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Figaro.

Он назвал три критерия, по которым Киев будет получать военную помощь:

  • поставки должны быть полезны Украине;
  • поставки не должны вести к эскалации, то есть оружие должно использоваться для защиты Украины, но не для ударов по российской территории;
  • поставки не должны ослаблять обороноспособность Франции.

Отвечая на вопрос о поставках истребителей Макрон сказал, что «ничто не исключено», но передача техники должна соответствовать перечисленным выше критериям.



Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что Киев не намерен наносить удары по российской территории. «Нас интересует только наша собственная территория», — говорил он в июне прошлого года.

Однако после того, как западные страны пообещали Украине поставки танков (в том числе и Франция), Зеленский указал, что теперь «мечта» Киева — это самолеты и дальнобойные ракеты.

При этом украинские власти не исключали атак по Крыму, который они не признают российской территорией. Президент Владимир Путин указывал, что вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт. Также Украина и страны Запада не признают вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Персоны
Эмманюэль Макрон Военная операция на Украине поставки оружия

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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