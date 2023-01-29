В нескольких городах Ирана произошли взрывы на заводах

IranIntl: ПВО Ирана переведены в боевой режим после взрывов на заводах

На заводе по производству моторного масла в иранском городе Азаршахр в районе Шахид Салими произошли взрывы и начался пожар, несколько нефтяных резервуаров взорвались, пишет агентство Tasnim.

Местные власти перевели спасательные и экстренные службы в режим полной готовности. Причина аварии, количество погибших и пострадавших пока не оглашаются. Агентство указывает, что это крупнейший промышленный центр на северо-западе Ирана.

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Iran International пишет про поступающие данные о пожаре и взрывах в Карадже — городу в западной части Ирана. Агентство без ссылки на источник пишет, что средства ПВО иранской армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) переведены в состояние повышенной боевой готовности. Распространяет информация о сиренах воздушной тревоги на авиабазе Хамадан в Ножехе, передает Iran International.

Ночью Минобороны Ирана также сообщило об атаке беспилотников на один из производственных военных комплексов в городе Исфахан. Министерство назвало атаку неудачной, отметив, что к жертвам и сбою в работе это не привело.

При этом Iran International пишет о большом количество видеозаписей, на которых видны взрывы и сильный пожар на заводе в Исфахане.

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