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Будапешт потребовал от Киева прекратить «зверства» против венгров

МИД Венгрии потребовал от властей Украины прекратить «зверства» против венгров
Венгрия вновь потребовала от Украины прекратить притеснения венгерской общины в Закарпатье. В Будапеште заявили, что «постоянная и систематическая травля и лишение прав национальных меньшинств недопустимы»

Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер опубликовал на своей странице в соцсетях заявление о действиях украинских властей в Закарпатье в отношении венгерской общины. Он назвал их неприемлемыми и осудил их.

«Антивенгерские решения и акции, конечно, неприемлемы, мы осуждаем случившееся. Призываем местные власти немедленно прекратить зверства против венгров. Призываем государственные власти Украины немедленно сделать все, чтобы отменить антивенгерские решения и восстановить прежнее состояние», — заявил он.

Венгерское издание Magyar Nemzet накануне сообщило, что с общественных учреждений закарпатского города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги и вывески на венгерском. Так, вывеску на венгерском языке сняли с футбольной академии, созданной при поддержке Венгрии, а в самом Мукачево был уволен директор венгерской средней школы. «По словам местных жителей, в ночное время полицейские выезжали в населенные пункты, снимали флаги, складывали их. Потом возвращались, чтобы проверить, не вернули ли их на место», — сообщал корреспондент издания.

«Если Украина хочет стать членом Евросоюза, постоянная и систематическая травля и лишение прав национальных меньшинств недопустимы», — прокомментировал действия украинских властей Тамаш Менцер.

Закарпатье, которое сейчас входит в состав Украины, было частью Венгрии до 1920 года. Однако в Закарпатской области Украины до сих пор проживает венгерское национальное меньшинство. Согласно переписи 2001 года, в этом регионе жили около 150 тыс. венгров. Так, в городе Берегово доля венгров в соответствии с переписью 2001 года составляет более 48%, при том что украинцев в городе 38%. В 2018 году газета Magyar Hang со ссылкой на исследование Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци II и Национального института политических исследований сообщила, что их количество в регионе уменьшилось на 21 тыс. и составляет примерно 131 тыс. человек.

В 2012 году местная администрация присвоила венгерскому статус регионального языка, что позволило официально применять его в документообороте. Но в 2018 году закон о региональных языках утратил законную силу. В Будапеште считают, что Украина притесняет этнических венгров. В июле 2022 года, после начала Россией военных действий на Украине, глава МИД Венгрии Петр Сийярто заявил, что Будапешт готов принять меры, если понадобится спасти и защитить венгров, живущих в Закарпатской области.

В середине января глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт не допустит транзита оружия на Украину через Закарпатье в интересах местного венгерского меньшинства. Он пояснил, что «цель правительства — как можно дольше защищать Закарпатье от войны».

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
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