«Украинская правда» узнала о намерении Киева сменить главу Луганской ОГА

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 75,78 (+0,37) Инвестиции, 16:14
Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 69,59 (+0,26) Инвестиции, 16:14
В Курскую область направили дополнительные войска для защиты границы Политика, 16:41
ЦБ Ирана заявил о налаженном с помощью России финансовом канале в мир Экономика, 16:41
МВД Казахстана объяснило отмену визарана для иностранцев Политика, 16:33
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 16:32
Минобороны Венгрии подтвердило отказ поставлять Украине оружие Политика, 16:31
«Барселона» и «Реал» сыграют в полуфинале Кубка Испании Спорт, 16:24
Maer организовал благотворительный показ фильма «Елки-иголки» Пресс-релиз, 16:23
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:23
Глава Забайкалья пообещал по ₽3 млн за захват немецких танков на Украине Политика, 16:14
«Украинская правда» узнала о намерении Киева сменить главу Луганской ОГА Политика, 16:10
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 16:09
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:59
В Москве хоккеист ударился головой об лед после подножки арбитра. Видео Спорт, 15:56
«Гранд сервис экспресс» возобновил продажу билетов на поезда в Крым Общество, 15:52
Военная операция на Украине ,  
0 

«Украинская правда» узнала о намерении Киева сменить главу Луганской ОГА

«Украинская правда» узнала о планах уволить двух министров и главу Луганской ОГА Гайдая
Сергей Гайдай
Сергей Гайдай (Фото: sergey.gaidai.loga / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Власти Украины планируют уволить двух министров, а также главу Луганской областной гражданской администрации (ОГА), сообщили источники «Украинской правды» (УП).

Речь идет о министре молодежи и спорта Вадиме Гутцайте, министре стратегических отраслей промышленности Павле Рябикине, а также главе Луганской области Сергее Гайдае.

По данным издания, Гайдая планируют отправить послом в Казахстан. Чиновник руководит Луганской областной государственной администрацией с октября 2019 года.

Гутцайт — бывший фехтовальщик, он стал министром в марте 2020 года, с ноября 2022-го возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины. По данным УП, Гутцайт хотел бы, чтобы новым министром стал его заместитель Матвей Бедный. В свою очередь, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что этот пост должен достаться его советнице по вопросам спорта, легкоатлетке Елене Говоровой. Еще один вариант развития событий — ликвидация Минспорта и объединение его с Министерством культуры и информполитики.

Рябикин занял свою должность в ноябре 2021 года, а до этого возглавлял Государственную таможенную службу, был гендиректором аэропорта Борисполь, работал в киевской администрации. Теперь его могут назначить послом в Китае, пишет издание. Возглавляемое Рябикиным ведомство было выделено из Минэкономики в 2020 году, и теперь его могут вернуть обратно.

На прошлой неделе «Украинская правда», прогнозируя перестановки в правительстве, назвала в числе потенциальных кандидатов на отставку Гутцайта и Рябикина. Первым кандидатом на увольнение издание назвало министра энергетики Германа Галущенко. Теперь УП пишет, что в ближайшее время Галущенко увольнять не станут, в том числе из-за протекции со стороны заместителя Ермака Ростислава Шурмы.

Читайте на РБК Pro
Правила карьеры: проверьте, тем ли вы занимаетесь в своей жизни
Стратегия инвесторов 60/40 провалилась. Есть ли у нее будущее в 2023 году
Россия — третья по расчетам в юанях. Как изменились поставки и платежи
Самые знаковые изменения в сфере госзакупок: что ждать от 2023 года

Президент Украины Владимир Зеленский 23 января сообщил о масштабных кадровых перестановках. На следующий день глава государства подписал указ об увольнении заместителя главы своего офиса Кирилла Тимошенко. Освободившуюся должность занял руководитель военной администрации Киевской области Алексей Кулеба.

Помимо Кулебы в отставку отправились главы еще четырех военных областных администраций: Днепропетровской (Валентин Резниченко), Запорожской (Александр Старух), Херсонской (Ярослав Янушевич) и Сумской (Дмитрий Живицкий).

Своих постов лишились два замминистра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря и Вячеслав Негода, замминистра социальной политики Виталий Музыченко и обороны Вячеслав Шаповалов.

Теги
Украина отставка Луганская область
Материалы по теме
Зеленский сообщил о масштабных кадровых перестановках
Политика
На Украине отправят в отставку глав пяти областей
Политика
Замглавы офиса президента Украины подал в отставку
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter