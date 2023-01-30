«Украинская правда» узнала о намерении Киева сменить главу Луганской ОГА

«Украинская правда» узнала о планах уволить двух министров и главу Луганской ОГА Гайдая

Сергей Гайдай (Фото: sergey.gaidai.loga / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Власти Украины планируют уволить двух министров, а также главу Луганской областной гражданской администрации (ОГА), сообщили источники «Украинской правды» (УП).

Речь идет о министре молодежи и спорта Вадиме Гутцайте, министре стратегических отраслей промышленности Павле Рябикине, а также главе Луганской области Сергее Гайдае.

По данным издания, Гайдая планируют отправить послом в Казахстан. Чиновник руководит Луганской областной государственной администрацией с октября 2019 года.

Гутцайт — бывший фехтовальщик, он стал министром в марте 2020 года, с ноября 2022-го возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины. По данным УП, Гутцайт хотел бы, чтобы новым министром стал его заместитель Матвей Бедный. В свою очередь, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что этот пост должен достаться его советнице по вопросам спорта, легкоатлетке Елене Говоровой. Еще один вариант развития событий — ликвидация Минспорта и объединение его с Министерством культуры и информполитики.

Рябикин занял свою должность в ноябре 2021 года, а до этого возглавлял Государственную таможенную службу, был гендиректором аэропорта Борисполь, работал в киевской администрации. Теперь его могут назначить послом в Китае, пишет издание. Возглавляемое Рябикиным ведомство было выделено из Минэкономики в 2020 году, и теперь его могут вернуть обратно.

На прошлой неделе «Украинская правда», прогнозируя перестановки в правительстве, назвала в числе потенциальных кандидатов на отставку Гутцайта и Рябикина. Первым кандидатом на увольнение издание назвало министра энергетики Германа Галущенко. Теперь УП пишет, что в ближайшее время Галущенко увольнять не станут, в том числе из-за протекции со стороны заместителя Ермака Ростислава Шурмы.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 января сообщил о масштабных кадровых перестановках. На следующий день глава государства подписал указ об увольнении заместителя главы своего офиса Кирилла Тимошенко. Освободившуюся должность занял руководитель военной администрации Киевской области Алексей Кулеба.

Помимо Кулебы в отставку отправились главы еще четырех военных областных администраций: Днепропетровской (Валентин Резниченко), Запорожской (Александр Старух), Херсонской (Ярослав Янушевич) и Сумской (Дмитрий Живицкий).

Своих постов лишились два замминистра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря и Вячеслав Негода, замминистра социальной политики Виталий Музыченко и обороны Вячеслав Шаповалов.