Зеленский сообщил о масштабных кадровых перестановках

По данным «Украинской правды», в отставку уходят замглавы офиса президента Тимошенко, а также главы нескольких военно-гражданских администраций

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о масштабных кадровых решениях, не уточнив их детали. По его словам, некоторые из этих решений были приняты 23 января, а часть будет принята во вторник, 24 января.

Украинский лидер отметил, что решения приняты «по управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе».

«Украинская правда» сообщила, что замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности. На его место планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

По данным издания, в отставку также уйдут главы ВГА Сумской области Дмитрий Живицкий, Днепропетровской области Валентин Резниченко, Запорожской области Александр Старух и Херсонской области Ярослав Янушевич.

Народный депутат Ярослав Железняк подтвердил информацию об увольнении Тимошенко. По его словам, также был уволен замгенпрокурора Алексей Симоненко.

Железняк добавил, что ближе к февралю будут по меньшей мере еще три кадровых решения по правительству Украины.

По данным «Украинской правды», замгенпрокурора Украины Симоненко попросили самостоятельно написать заявление на увольнение. Издание напомнило, что он уехал на 10 дней праздновать Новый год с семьей в Марбелью в Испанию.

Зеленский также запретил украинским госслужащим и депутатам выезжать за границу на отдых или по другими, не связанными с нуждами государства, целями.

В июле прошлого года президент Украины отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, объяснив это «очень серьезными вопросами» к ним из-за связи сотрудников ведомств с Россией.

В том же месяце Зеленский уволил послов Украины в Германии, Норвегии, Чехии, Венгрии и Индии, подчеркнув, что это часть ротации кадров.