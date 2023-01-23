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Зеленский сообщил о масштабных кадровых перестановках

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о масштабных кадровых перестановках
По данным «Украинской правды», в отставку уходят замглавы офиса президента Тимошенко, а также главы нескольких военно-гражданских администраций
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о масштабных кадровых решениях, не уточнив их детали. По его словам, некоторые из этих решений были приняты 23 января, а часть будет принята во вторник, 24 января.

Украинский лидер отметил, что решения приняты «по управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе».

«Украинская правда» сообщила, что замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности. На его место планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

По данным издания, в отставку также уйдут главы ВГА Сумской области Дмитрий Живицкий, Днепропетровской области Валентин Резниченко, Запорожской области Александр Старух и Херсонской области Ярослав Янушевич.

Народный депутат Ярослав Железняк подтвердил информацию об увольнении Тимошенко. По его словам, также был уволен замгенпрокурора Алексей Симоненко.

Железняк добавил, что ближе к февралю будут по меньшей мере еще три кадровых решения по правительству Украины.

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По данным «Украинской правды», замгенпрокурора Украины Симоненко попросили самостоятельно написать заявление на увольнение. Издание напомнило, что он уехал на 10 дней праздновать Новый год с семьей в Марбелью в Испанию.

Зеленский также запретил украинским госслужащим и депутатам выезжать за границу на отдых или по другими, не связанными с нуждами государства, целями.

В июле прошлого года президент Украины отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, объяснив это «очень серьезными вопросами» к ним из-за связи сотрудников ведомств с Россией.

В том же месяце Зеленский уволил послов Украины в Германии, Норвегии, Чехии, Венгрии и Индии, подчеркнув, что это часть ротации кадров.

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