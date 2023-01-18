Падение вертолета с руководством МВД Украины около детского сада. Главное

Утром 18 января в городе Бровары (Киевская область) разбился вертолет, в котором находилось руководство МВД Украины. Он упал рядом с детским садом. Подробности случившегося – в материале РБК

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Главное к 14:20

Вертолет с руководством МВД Украины направлялся в Харьковскую область. В Офисе президента ранее утверждали, что машина направлялась в одну из «горячих точек».

В Киеве объявили о создании комиссии, которая займется расследованием причин трагедии.

Данные о погибших и раненых

На борту вертолета находилось руководство МВД Украины. Среди погибших министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. По словам замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, они совершали деловую поездку в один из районов, где идут боевые действия.

В свою очередь глава Национальной полиции Харьковской области Владимир Тимошко заявил, что Монастырский летел именно в этот регион.

По официальной информации, в вертолете находились девять человек, все они погибли

Всего в результате крушения вертолета, как сообщал глава Киевской области Алексей Кулеба, погибли 18 человек, в том числе трое детей. 29 человек получили ранения, в том числе 15 детей. Вертолет упал возле здания детского сада, которое получило серьезные повреждения.

Представитель офиса президента Кирилл Тимошенко в свою очередь сообщил, что погибли 16 человек. Эту же информацию распространила и СБУ.

Воспитательница рассказала в эфире телемарафона, что инцидент произошел около 8 утра, когда родители только начали приводить детей в сад.

Версии причин катастрофы

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что для расследования причин случившегося создана государственная комиссия. Советник главы МВД Юрий Геращенко в своем Telegram канале написал следующее: «Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем».

Владимир Зеленский поручил изучить обстоятельства случившегося СБУ. В спецслужбе заявили, что рассматривают несколько версий.

Заместитель начальника полиции Киевской области Андрей Небытов заявил, что вертолет долгое время летел на низкой высоте. Один из очевидцев трагедии в интервью украинскому телевидению рассказал, что машина совершила три круга над городом, потом полетела в центр, резко снизилась и упала.

Еще одна очевидица сообщила, что вертолет горел еще перед падением.

О каком вертолете идет речь

По данным Воздушных сил Украины в Броварах упал вертолет Super Puma, переданный Киеву Францией.Такие машины есть у всех силовых структур — пограничной службы, МВД и Национальной гвардии.

Eurocopter AS332 SuperPuma выпускается компаниями Airbus, Aerospatiale и Eurocopter с 1978 года. Один из самых известных инцидентов с его участием произошел в 2011 году. Тогда в результате крушения машины в районе Мехико погиб министр внутренних дел Мексики Франсиско Мора. Следствие установило, что причиной трагедии стала ошибка экипажа: в условиях плохой видимости вертолет врезался в холм.