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Замглавы офиса президента Украины подал в отставку

Кирилл Тимошенко подал в отставку с поста замглавы офиса президента Украины
Кирилл Тимошенко был замглавы офиса президента Украины с лета 2019 года. По данным СМИ, его могут назначить руководителем одной из областных администраций, а на место Тимошенко придет глава Киевской ВГА Алексей Кулеба
Кирилл Тимошенко
Кирилл Тимошенко (Фото: tymoshenko.kyrylo / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подал в отставку, сообщил он в своем Telegram, где опубликовал фотографию с заявлением. Позднее на сайте главы государства появился указ об освобождении Тимошенко с должности.

Он поблагодарил украинского лидера Владимира Зеленского за доверие и «возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту», других сотрудников офиса президента, руководителей военных областных администраций и мэров украинских городов. «Благодарю всех украинцев за доверие к нашему делу. Спасибо ВСУ — что уберегли и защищаете нашу страну», — добавил Тимошенко.

Тимошенко занимал эту должность с июня 2019 года. По данным издания Babel.ua, его могут назначить руководителем одной из областных администраций.

Накануне Зеленский анонсировал масштабные кадровые решения «по управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе». С чем именно связаны перестановки и их детали он не уточнил.

«Украинская правда» сообщала, что новым замглавы офиса президента станет руководитель военной администрации Киевской области Алексей Кулеба. Издание писало, что в отставку также уйдут главы ВГА Сумской области Дмитрий Живицкий, Днепропетровской области Валентин Резниченко, Запорожской области Александр Старух и Херсонской области Ярослав Янушевич. «Страна.ua» передавало о возможных перестановках в украинском кабмине.

По словам народного депутата от партии «Голос» Ярослава Железняка, заявление об уходе также написал заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко. «Украинская правда» со ссылкой на источник писала, что чиновник на новогодних праздниках ездил в отпуск в Испанию. Зеленский сообщил, что госслужащим и депутатам запрещено выезжать за границу на отдых или c другими, не связанными с нуждами государства, целями.

17 января свою должность покинул внештатный советник офиса президента Алексей Арестович.

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