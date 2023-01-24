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На Украине отправят в отставку глав пяти областей

Кабмин Украины поддержал указы Зеленского об увольнении пятерых глав регионов
Пятерых глав военно-областных администраций Украины отправили в отставку — Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской. Накануне президент Владимир Зеленский анонсировал масштабные кадровые перестановки

Валентин Резниченко Александр Старух Алексей Кулеба Дмитрий Живицкий Ярослав Янушевич

Правительство Украины поддержало проекты указов президента страны Владимира Зеленского об увольнении пятерых глав регионов, сообщил министр кабмина Олег Немчинов в своем телеграм-канале.

В отставку отправятся главы пяти военно-областных администраций (ОВА) — Днепропетровской (Валентин Резниченко), Запорожской (Александр Старух), Киевской (Алексей Кулеба), а также главы Сумской администрации Дмитрий Живицкий и глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Также, по словам Немчинова, должностей лишились два замминистра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря и Вячеслав Негода, а также заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Ранее в тот же день в отставку отправили замминистра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, который отвечал за материально-техническое обеспечение военнослужащих украинской армии. Он подал прошение об отставке после публикаций СМИ о закупке продуктов для военных по завышенным ценам. Минобороны завышение цен опровергало, указывая на неточности в журналистском расследовании «Зеркала недели» и «технические ошибки при переводе данных о закупках из одной таблицы в другую.

В отставку подал и замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По данным «Украинской правды», его могут назначить руководителем одной из областных администраций, а на место Тимошенко придет глава Киевской ВГА Алексей Кулеба.

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Также 24 января в отставку ушел замгенпрокурора Украины Алексей Симоненко, сообщил офис генерального прокурора. Ранее журналист «Украинской правды» Михаил Ткач написал, что тот десять дней провел в Марбелье в Испании, несмотря на военное положение.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне анонсировал масштабные кадровые решения «по управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе». С чем именно связаны перестановки и их детали он не уточнял.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
кабмин Украины отставки Главы регионов
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