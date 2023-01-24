На Украине отправят в отставку глав пяти областей

Пятерых глав военно-областных администраций Украины отправили в отставку — Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской. Накануне президент Владимир Зеленский анонсировал масштабные кадровые перестановки

Правительство Украины поддержало проекты указов президента страны Владимира Зеленского об увольнении пятерых глав регионов, сообщил министр кабмина Олег Немчинов в своем телеграм-канале.

В отставку отправятся главы пяти военно-областных администраций (ОВА) — Днепропетровской (Валентин Резниченко), Запорожской (Александр Старух), Киевской (Алексей Кулеба), а также главы Сумской администрации Дмитрий Живицкий и глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Также, по словам Немчинова, должностей лишились два замминистра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря и Вячеслав Негода, а также заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Ранее в тот же день в отставку отправили замминистра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, который отвечал за материально-техническое обеспечение военнослужащих украинской армии. Он подал прошение об отставке после публикаций СМИ о закупке продуктов для военных по завышенным ценам. Минобороны завышение цен опровергало, указывая на неточности в журналистском расследовании «Зеркала недели» и «технические ошибки при переводе данных о закупках из одной таблицы в другую.

В отставку подал и замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По данным «Украинской правды», его могут назначить руководителем одной из областных администраций, а на место Тимошенко придет глава Киевской ВГА Алексей Кулеба.

Также 24 января в отставку ушел замгенпрокурора Украины Алексей Симоненко, сообщил офис генерального прокурора. Ранее журналист «Украинской правды» Михаил Ткач написал, что тот десять дней провел в Марбелье в Испании, несмотря на военное положение.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне анонсировал масштабные кадровые решения «по управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе». С чем именно связаны перестановки и их детали он не уточнял.