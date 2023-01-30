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Власти Финляндии связались с Турцией сразу после слов Эрдогана о НАТО

Президент Ниинистё: Финляндия «немедленно» связалась с Турцией после слов Эрдогана о НАТО
Саули Ниинистё
Саули Ниинистё (Фото: Hannah McKay / Getty Images)

Финляндия связалась с Турцией сразу после заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара может принять решение по членству Хельсинки в НАТО, которое «шокирует» Швецию. Об этом изданию Helsingin Sanomat сообщил президент Финляндии Саули Ниинистё.

«Да, немедленно. На данном этапе действительно больше нечего сказать, но я думаю, что в будущем будут заявления», — сказал глава государства.

По его словам, Хельсинки связался c Анкарой как через канцелярию президента, так и через главу финского МИДа Пекка Хаависто. «Уже состоялись предварительные обсуждения с советниками моего кабинета и кабинета Эрдогана, а также Хаависто с министром иностранных дел Турции [Мевлютом Чавушоглу]», — рассказал Ниинистё.

Он подчеркнул, что в словах Эрдогана было много расплывчатого и условного, а позиция Турции по вопросу членства двух стран в НАТО со временем «менялась и эволюционировала».

Накануне президент Турции заявил: «В случае необходимости мы можем отправить другой месседж в отношении [заявки в НАТО] Финляндии. Швеция будет шокирована, когда мы это сделаем».

После сожжения Корана перед зданием турецкого посольства в Стокгольме Эрдоган посоветовал Швеции не ждать от Анкары одобрения ее заявки в альянс. Он назвал сожжение Корана безобразным поступком, который оскорбляет «всех, кто уважает основные права и свободы людей, особенно мусульман».

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Глава шведского МИДа Тобиас Билльстрем после этого сообщил, что процесс вступления в альянс приостановлен, но остается актуальным.

Для вступления Швеции и Финляндии в НАТО все страны альянса должны ратифицировать с ними двустороннее соглашение. Пока только Турция и Венгрия не сделали этого, причем премьер Венгрии Виктор Орбан обещал одобрить заявки. Турецкие власти добиваются от Стокгольма выдачи сторонников «Рабочей партии Курдистана» (Анкара считает их террористами).

Хаависто не исключал, что Финляндия может продолжить процесс вступления в НАТО без Швеции.

Теги
Финляндия Турция НАТО контакты Саули Ниинистё Реджеп Эрдоган
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