Reuters узнал о подвохе для выдвижения Трампа в президенты

Бывший президент США потерял поддержку республиканцев в штате Нью-Гэмпшир, где в 2016 году выиграл праймериз, что позволило ему выдвинуться от Республиканской партии и впоследствии выиграть выборы

Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп, который, как ожидается, выступит на ежегодном собрании Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир, может столкнуться с «более коварным политическим ландшафтом», чем семь лет назад, когда в феврале 2016 года он выиграл вместе с Берни Сандерсом праймериз в Нью-Гэмпшире, сообщает Reuters.

Агентство пообщалось с 10 членами Республиканской партии в Нью-Гэмпшире, которые в ходе кампании Трампа в 2016 были его сторонниками, а некоторые из них работали в его предвыборном штабе, и обнаружило только троих, кто поддерживает его до сих пор.

Остальные сослались на усталость от полемики Трампа, раздражение от постоянной драмы и желание идти дальше после поражения экс-президента на выборах в 2020 году «со свежим лицом», с которым, по их мнению, у республиканцев будет больше шансов на победу на выборах 2024 года.

По словам аналитиков, поражение экс-президента в Нью-Гэмпшире может усложнить его выдвижение от партии на пост президента. Большинство из тех, кто охладел к Трампу, заявили, что предпочли бы ему губернатора штата Флорида Рона Десантис, хотя тот еще не объявлял о намерении баллотироваться.

«Дональд Трамп сейчас отвлекает Республиканскую партию от попыток идти вперед. Дональд Трамп пошел своим собственным путем», — сказал республиканец из округа Хилсборо Брайан Салливан, поддержавший Трампа на праймериз 2016 года. «Я бы предпочел увидеть в гонке кого-то другого, например Рона Десантис», — добавил Салливан.

Трое республиканцев, поддерживающих Трампа и в этот раз, утверждают, что его сторонники в Нью-Гэмпшире по-прежнему полны энтузиазма: имя бывшего американского лидера широко известно и многим избирателям-республиканцам нравятся его достижения во время пребывания у власти. Штаб Трампа в электронном письме сторонникам приводил результаты опроса, проведенного 24 января компанией Emerson College Polling, которые показали, что бывший президент лидирует среди избирателей-республиканцев с результатом в 55%.

В начале недели CNN со ссылкой на источники сообщал, что

Трамп решил сделать остановку в Нью-Гэмпшире перед предвыборным мероприятием в Южной Каролине, запланированным на субботу, 28 января.

Экс-президент объявил об участии в президентских выборах 2024 года в середине ноября. При этом губернатор штата Нью-Гэмпшир Крис Сунуну советовал ему отказаться от выдвижения на пост президента до начала 2023 года, так как, по его словам, перед Рождеством «просто ужасное время для серьезных политических заявлений». Отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах он бы поддержал кандидатуру Трампа, высказал мнение, что «будет много отличных кандидатов».

Действующий президент Джо Байден пока формально не объявил о решении идти на второй срок.