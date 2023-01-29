Трамп обвинил Байдена в разрушении США из-за коррупции

США разрушаются при президенте Джо Байдене из-за коррупции его политиков, заявил экс-президент США Дональд Трамп во время ежегодного собрания Республиканской партии в Нью-Гэмпшире. Трансляцию его выступления вела ультраправая газета The Epoch Times на YouTube.

«При Байдене наша нация разрушается эгоистичной, радикальной и коррумпированной политической верхушкой», — сказал Трамп. По его словам, «никто не знает», зачем нынешнее правительство США так поступает. Он обвинил в «распаде» США «радикальных левых», которые руководствуются Демократической партией.

Выступление в Нью-Гэмпшире стало первым шагом в его предвыборной кампании с тех пор, как Трамп объявил об участии на выборах в 2024 году. Действующий президент США Джо Байден формально не объявлял о решении идти на второй срок.

Reuters пообщалось с десятью членами Республиканской партии в Нью-Гэмпшире, которые поддерживали Трампа в ходе его кампании в 2016 году, и обнаружило, что только трое из них поддерживают политика до сих пор. Остальные сослались на усталость от полемики Трампа и раздражение от постоянной драмы. По словам аналитиков, поражение экс-президента в Нью-Гэмпшире может усложнить его выдвижение на пост президента.

Позже Трамп отправился в Южную Каролину — эти штаты входят в число первых, где проводятся конкурсы по выдвижению кандидатов в президенты. Как сообщает Reuters, в Колумбии Трамп выступил перед примерно 200 людьми, по бокам от него находились губернатор Генри Макмастер и сенатор Линдси Грэм.