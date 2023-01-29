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Жителей Украины предупредили о подорожании платежек за свет

ДТЭК YASNO предупредил украинцев о повышенных квитанциях за свет, несмотря на отключения

Квитанции за электроэнергию могут приходить украинцам с более высокими суммами, чем раньше, несмотря на отключения света. Об этом заявил гендиректор энергетической компании YASNO, которая входит в энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко в своем Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«Самый частый вопрос: если подачи [электричества] практически постоянно нет, почему я говорю, что потребление не поменялось и почему платежки выросли? Объясню. Во-первых, вопрос в отложенном или повышенном потреблении электроэнергии после того, как подача возобновляется. <...> И второе, по счетам: показания счетчиков передаются нерегулярно или поздно», — написал Коваленко.

Он отметил, что когда электроэнергия в домах присутствует, то все пользуются розетками, что создает резкий скачок потребления — и такая нагрузка может стать причиной аварии, из-за которой украинцы вновь останутся без электричества. С другой стороны, заявил Коваленко, за счет этого компенсируется все то время, что жители были без энергии, поэтому «результаты месяца показывают, что заказчик использовал столько электричества, сколько в период неиспользования». Он добавил, что важно использовать энергию с умом и вовремя передавать показания, а также регулярно платить за потребление.

26 января ДТЭК сообщила, что Киевская, Днепропетровская и Одесская области перешли на стабилизационные отключения света. Также компания анонсировала новые ограничения на потребления электроэнергии: днем в Киеве можно будет использовать 986 МВт, ночью — 648 МВт, а в Киевской области — 705 и 595 МВт соответственно.

В середине января Коваленко заявлял об огромном дефиците электрогенерации на Украине. Проблема настолько серьезная, что оператор «Укрэнерго» «значительно ограничил потребление по всей Украине и в Киеве в частности». Коваленко объяснил, что экстренные отключения энергии проводится, чтобы не допустить ухудшения работы всей системы.

С начала октября российские войска наносят ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Как заявлял президент Владимир Путин, удары являются ответом на взрыв на Крымском мосту. В Кремле инцидент считают терактом, организованным украинскими спецслужбами. Киев свою причастность к нему отрицает.

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