В ЕС заявили об истощении резервов из-за помощи Украине и энергетики

Представитель ЕС заявил агентству, что странам — членам ЕС будет необходимо поддержать бюджет блока на 2021–2027 годы после его пересмотра. Bloomberg отмечает, что решение связано с энергокризисом и конфликтом на Украине

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Европейский союз должен будет попросить государства-члены внести новые взносы в бюджет блока из-за энергетического и финансового кризиса, а также последствий конфликта на Украине, пишет Bloomberg.

«Нам необходимо в каком-то смысле пополнить бюджет ЕС, потому что многие резервы за последний год были использованы», — сообщил агентству вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Bloomberg напоминает, что блок согласовал семилетний бюджет в размере €1,8 трлн в 2020 году, включая «беспрецедентный» фонд восстановления после пандемии COVID-19. Однако конфликт на Украине, энергетический кризис и необходимость поддерживать европейские компании для противодействия закону США о климате привели к серьезной нагрузке на бюджет ЕС, указывает агентство.

Государства-члены должны будут поддержать долгосрочный бюджет ЕС на 2021–2027 годы за счет дополнительных взносов в рамках пересмотра, который должен быть завершен будущим летом, заявил Bloomberg официальный представитель ЕС.

В 2022 году страны ЕС столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией. Это связано как с рекордно жаркой погодой, так и с конфликтом на Украине, из-за которого против Москвы были введены новые санкции. Россия в ответ запретила странам ЕС покупать энергоресурсы за иностранную валюту, из-за чего многие европейские компании отказались от дальнейших закупок.

В ЕЦБ ожидают, что центробанки стран Европы в ближайшее время могут столкнуться с высоким коэффициентом потерь из-за возросшей инфляции. В то же время в немецком и французском ЦБ уверены, что инфляция к концу 2024 или 2025 года вернется к целевым 2%.

Годовая инфляция в Еврозоне в июле 2022 года выросла до рекордных 8,9%, тогда же ЕЦБ впервые за 11 лет поднял базовую ставку. В октябре инфляция в ЕС составила уже 10,6%, однако в ноябре снизилась — до 10,1%, а в декабре — до 9,2%.

МВФ ранее также предупреждал, что в 2023 году многие страны, в том числе ЕС и США, могут столкнуться с рецессией. Об этом же заявляли эксперты Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR). «Вполне вероятно, что мировая экономика столкнется с рецессией в следующем году в результате повышения процентных ставок в ответ на более высокую инфляцию», — сказал Bloomberg Кей Дэниел Нойфельд, директор и руководитель отдела прогнозирования CEBR.

В 2022 году мировая экономика пережила инфляционный шок такого масштаба, какого не было с начала 1970-х, утверждают авторы прогноза CEBR. Сбои в цепочках поставок, вызванные эпидемией COVID-19, и изменение структуры потребительского спроса в 2021 году привели к проблемам, к которым 2022-й добавил рост цен на энергоносители из-за санкций против России. Последствия этого шока ощущаются во всем мире, но особенно рост цен на энергоносители коснулся европейских экономик.