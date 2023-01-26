Три региона Украины перешли на стабилизационные отключения энергии
Киевская, Днепропетровская и Одесская области Украины перешли на стабилизационные отключения света, в последней с полуночи до утра будут действовать экстренные. Об этом говорится в телеграм-канале украинского энергохолдинга ДТЭК.
Согласно сообщению, стабилизационные отключения электроэнергии в Одессе будут действовать с 7:00 до 24:00. Ночью там будут производится экстренные отключения энергии. В остальных двух регионах стабилизационные отключения будут действовать круглосуточно.
Кроме того, ДТЭК анонсировала новые ограничения на потребление электроэнергии, которые начали действовать с 26 января:
- Киев — (днем 986 МВт / ночью 648 МВт);
- Киевская область — (днем 705 МВт / ночью 595 МВт);
- Одесская область — (днем 601 МВт / ночью 441 МВт);
- Днепропетровская область — (днем 1194 МВт / ночью 1181 МВт).
С начала октября российские войска наносят ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Власти называют удары ответом на взрыв на Крымском мосту, который в Кремле считают терактом украинских спецслужб. Киев свою причастность к нему отрицает.
В середине января гендиректор энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил об огромном дефиците электрогенерации на Украине. По его словам, что проблема настолько серьезная, что оператор «Укрэнерго» «значительно ограничил потребление по всей Украине и в Киеве в частности». Как объяснил Коваленко, экстренные отключения электроэнергии проводятся, чтобы не допустить ухудшения работы всей энергетической системы.