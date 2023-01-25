Кулеба намекнул на обсуждение в Европе поставок Киеву истребителей F-16
В странах Европы началось обсуждение возможных поставок Украине истребителей F-16. Об этом на своей странице в Facebook написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (соцсеть принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации).
По словам Кулебы, в ходе разговора с неназванным «европейским коллегой» он получил утвердительный ответ на вопрос о поставках Украине истребителей F-16. «Коллега» заявил, что «берет в работу» вопрос F-16, на предоставление которых рассчитывает Киев. «Он знает, что делать», — написал украинский министр про своего коллегу.
20 января глава МИД Нидерландов Вопке Хустра заявил, что правительство страны рассмотрит заявку Украины о поставках F-16, если Киев попросит. Министр подчеркнул, что Нидерланды отправляют Украине только то, о чем она просит. По его словам, Киев сейчас нуждается в тяжелом вооружении.
Ранее в ноябре агентство Bloomberg писало, что представители стран НАТО вновь рассматривают возможность передачи Киеву истребителей МиГ-29 и F-16. По данным издания, причиной этому могли стать массированные ракетные обстрелы территории Украины со стороны России.
Однако еще в июне представитель США при НАТО Джулианна Смит заявила, что США не намерены предоставлять Украине свои самолеты F-16.