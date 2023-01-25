В суде назвали 11 причин для закрытия Московской Хельсинкской группы

Представитель Московской Хельсинкской группы назвала в суде 11 эпизодов, которые обнаружила прокуратура на новостной ленте сайта организации. Они вошли в иск Минюста, который рассматривают в процессе по закрытию организации

Члены Московской Хельсинкской группы Дмитрий Макаров и Светлана Астраханцева (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В суде назвали 11 нарушений, которые легли в основу иска о ликвидации Московской Хельсинкской группы (МХГ), передает корреспондент РБК. Представитель МХГ Светлана Астраханцева сообщила в суде, что в иске Минюста говорится о мероприятиях, которые якобы были организованы правозащитниками.

МХГ вменяют шесть эпизодов наблюдения судебных процессов, три мероприятия, в которых представители МХГ участвовали онлайн, и два обращения в госорганы.

В иске говорится о том, что представитель МХГ участвовал в открытом судебном заседании в Ярославле по резонансному делу, имеющему общественную значимость. Тогда в суде рассматривалось дело о пытках в колонии и касалось пыток путем ударов палками по пяткам заключенному. «На момент судебного заседания люди, которые там присутствовали, не имели отношения к МХГ, они были студентами, которых мы попросили съездить. Это волонтеры, которые собирали информацию для нас. Да, они заслужили доверие, и позже были приняты в ряды организации», — сообщила Астраханцева.

Также Минюст упоминает в иске участие представителей МХГ в судебных заседаниях над Александром Шестуном, которые проходили в Подольске. «Семья Шестуна обратилась в МХГ, — говорит Астраханцева, — что мы должны были сказать, ищите защиты в Подольске?»

Еще прокуратура обнаружила такие нарушения, как участие в Ингушском процессе над фигурантами так называемого «ингушского дела», связанного с массовыми протестами, которые прошли в республике по поводу изменения границ двух регионов.

Еще одно нарушение — онлайн-лекция, которую читал член МХГ для мероприятия, проходящего в Сочи. «Это была лекция «Алгоритм защиты прав при общении с полицейскими», — сообщила представитель МХГ.

Также в списке нарушений есть наше обращение к губернатору Санкт-Петербурга по поводу нарушения прав жителей города при проведении одиночных пикетов. «Обращение отправляли не мы, а мы были просто подписантами», — говорит Астраханцева.

Ранее РБК сообщал, что в исковом заявлении Минюста говорится, что МХГ — московская региональная организация и должна действовать только в пределах Москвы. В иске приводится очень много фактов обширной деятельности организации по всей стране: участие в судебных процессах, в семинарах в других регионах.

Московская Хельсинкская группа была основана еще в 1976 году. Во времена СССР она была известна как Общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. В 2012 году правозащитная организация отказалась от зарубежного финансирования в связи с принятием закона об НКО-иноагентах.На сайте МХГ говорится, что ее миссия — «содействие соблюдению прав человека и построению демократии в России». Для этого МХГ со дня своего основания занимается выявлением нарушений прав человека и принятием мер с целью добиться соблюдения международных обязательств в области прав человека, взятых на себя Российской Федерацией.