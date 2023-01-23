Генпрокуратура признала нежелательным в России Фонд Андрея Сахарова
В России признана нежелательной американская организация The Andrei Sakharov foundation (Фонд Андрея Сахарова), сообщила Генеральная прокуратура. «Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Информацию о признании Фонда Андрея Сахарова нежелательной организацией направили в Минюст России для внесения сведений в соответствующий реестр.
Эта организация была создана в США почти одновременно с «Общественной комиссией по увековечению памяти академика А.Д. Сахарова» (последняя стала Сахаровским центром, работающим в Москве), рассказывал пасынок академика Алексей Семенов в 2013 году.
Целью фонда является «сохранение научного и этического наследия Андрея Сахарова», сообщается на сайте организации.
Андрей Сахаров — советский физик, один из создателей первой советской водородной бомбы. Он родился в Москве в 1921 году.
Сахаров с отличием окончил физический факультет МГУ. После учебы он отправился работать на военный завод в Ульяновске, где был инженером-исследователем. В 1945 году он поступил в аспирантуру Физического института Академии наук СССР им. Лебедева (ФИАН). Спустя три года был включен в научно-исследовательскую группу по разработке термоядерного оружия, а через пять лет состоялось первое испытание советской водородной бомбы.
В 1950-х годах Сахаров начал общественную деятельность, он выступал за ограничение испытаний ядерного оружия вплоть до их полного прекращения.
Ученый также участвовал в диссидентском движении. После интервью корреспонденту The New York Times, где он высказался против ввода советских войск в Афганистан в 1979 году, советские власти лишили Сахарова всех госнаград, а также выселили его из Москвы в Горький.
Он стал лауреатом Нобелевской премии мира в 1975 году «за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между народами и за мужественную борьбу со злоупотреблениями властью и любыми формами подавления человеческого достоинства».