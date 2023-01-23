Генпрокуратура признала нежелательным в России Фонд Андрея Сахарова

Первым руководителем фонда в США была вдова академика Сахарова Елена Боннер. Генпрокуратура сочла, что деятельность фонда представляет угрозу основам конституционного строя России

Андрей Сахаров, 1989 год (Фото: Лизунов Юрий, Чумичев Александр / ТАСС)

В России признана нежелательной американская организация The Andrei Sakharov foundation (Фонд Андрея Сахарова), сообщила Генеральная прокуратура. «Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Информацию о признании Фонда Андрея Сахарова нежелательной организацией направили в Минюст России для внесения сведений в соответствующий реестр.

Эта организация была создана в США почти одновременно с «Общественной комиссией по увековечению памяти академика А.Д. Сахарова» (последняя стала Сахаровским центром, работающим в Москве), рассказывал пасынок академика Алексей Семенов в 2013 году.

Целью фонда является «сохранение научного и этического наследия Андрея Сахарова», сообщается на сайте организации.