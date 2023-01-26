Мэрия выселит Центр Андрея Сахарова из помещений в центре Москвы

Сахаровский центр выселят из помещений, которые организация безвозмездно арендовала у города с начала 90-х годов. Это решение стало следствием заработавшего закона об иноагентах

Департамент городского имущества Москвы известил Центр Андрея Сахарова (признан иноагентом) о прекращении договора на безвозмездную аренду помещений, которые он занимал в центре столицы. Об этом говорится в сообщении центра, опубликованном в Facebook (владелец социальной сети компания Meta признана экстремистской и запрещена в России).

«Сахаровский центр получил письмо московского Департамента городского имущества, которое извещает нас о прекращении договоров аренды на все наши помещения: здание центра, выставочный зал и квартиру в доме по улице Земляной вал», — говорится в публикации.

Решение Москомимущества организация называет «актом исполнителя», а его причиной — поправки к закону об иностранных агентах, которые вступили в силу 1 декабря. «Согласно этим новациям «иностранные агенты» не должны получать никакой государственной поддержки. Все помещения Центра находились у нас в безвозмездной аренде от города», — объяснила организация. Помещения были переданы центру городом еще в 1993 и 1996 годах.

В квартире, расположенной в доме 48б по улице Земляной вал, в котором жил Сахаров, хранится его архив. Там работала музейная экспозиция, посвященная его жизни.

В здании центра, которое также расположено на ул. Земляной вал, работали выставочный зал и зал постоянной экспозиции центра. «Центр создал единственную в стране историческую экспозицию, рассказывающую об истории СССР как тоталитарного режима. Мы стремились помочь обществу переосмыслить трагические страницы своей истории, осознать, что повторение политических репрессий, депортаций, агрессивной внешней политики губительно для страны и не должно повториться, что путь к достойному будущему не может лежать через произвол, насилие и кровь», — говорится в сообщении центра.

В здании центра проводили выставки, памятные вечера, конференции и публичные дискуссии.

РБК направил запрос в пресс-службу Департамента городского имущества Москвы.

Андрей Сахаров — советский физик, один из создателей первой советской водородной бомбы, лауреает Нобелевской премии мира. Он родился в Москве в 1921 году, с отличием окончил физический факультет МГУ. После учебы о работал на военном завод в Ульяновске, где был инженером-исследователем. В 1945 году он поступил в аспирантуру Физического института Академии наук СССР им. Лебедева (ФИАН). Спустя три года был включен в научно-исследовательскую группу по разработке термоядерного оружия, а через пять лет состоялось первое испытание советской водородной бомбы. В 1950-х годах Сахаров начал общественную деятельность, он выступал за ограничение испытаний ядерного оружия вплоть до их полного прекращения.

Участвовал в диссидентском движении, а также выступил против ввода советских войск в Афганистан, из-за чего советские власти лишили Сахарова всех госнаград и выселили из Москвы в Горький. В столицу он смог вернутся только в 1986 году, после начала перестройки. В 1989 году Сахаров был избран народным депутатом СССР, работал над проектом новой Конституции СССР. В декабре того же года умер от остановки сердца.

Сахаровский центр был создан вдовой Андрея Сахарова Еленой Боннэр в 1990 году, при поддержке его друзей и коллег.

Почти одновременно в США Еленой Боннэр была создана другая организация — Фонд Андрея Сахарова (The Andrei Sakharov Foundation) — 23 января ее признали нежелательной в России. Целью фонда является «сохранение научного и этического наследия Андрея Сахарова».