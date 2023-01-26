Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 74,96 (+0,26) Инвестиции, 25 янв, 16:13
Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 68,96 (+0,2) Инвестиции, 25 янв, 16:13
Мэрия выселит Центр Андрея Сахарова из помещений в центре Москвы Политика, 15:07
В РПЦ предложили разрешать аборт только при согласии мужа Общество, 15:04
Левитин словами «это уже успех» оценил идею МОК о допуске не всех россиян Спорт, 15:04
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:01
Почему ОФЗ для многих сегодня больше чем просто «копилка» Pro, 14:58
Стрелков ответил на предложение Пригожина поехать на фронт Политика, 14:56
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 14:51
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
WSJ узнала о давлении США на Турцию для запрета полетов Boeing из России Политика, 14:50
Глава МИД Франции приехала в Одессу в день воздушной тревоги Политика, 14:49
Камбоджа предложила обучить разминированию военных из России и Украины Политика, 14:47
Чемпионка Олимпиады ответила МОК фразой «вернемся все вместе либо никак» Спорт, 14:46
Центробанк Нидерландов оштрафовал Coinbase на €3,3 млн Крипто, 14:42
Exeed до конца года привезет в Россию новый кроссовер Авто, 14:34
Пригожин позвал Стрелкова на фронт Политика, 14:34
Политика ,  
0 

Мэрия выселит Центр Андрея Сахарова из помещений в центре Москвы

Сахаровский центр выселят из помещений в центре Москвы из-за закона об иноагентах
Сахаровский центр выселят из помещений, которые организация безвозмездно арендовала у города с начала 90-х годов. Это решение стало следствием заработавшего закона об иноагентах

Здание Сахаровского центра в Москве Выставочный зал Сахаровского центра Здание по адресу: улица Земляной вал, дом 48-Б, где расположенна мемориальная музей-квартира академика А. Сахарова в Москве Экспозиция в одной из комнат мемориального музея-квартиры академика А. Сахарова, находящаяся по адресу: улица Земляной вал, дом 48-Б, квартира 62 в Москве Мемориальная музей-квартира академика А. Сахарова, находящаяся по адресу: улица Земляной вал, дом 48-Б, квартира 62 в Москве Мемориальная музей-квартира академика А. Сахарова, находящаяся по адресу: улица Земляной вал, дом 48-Б, квартира 62 в Москве

Департамент городского имущества Москвы известил Центр Андрея Сахарова (признан иноагентом) о прекращении договора на безвозмездную аренду помещений, которые он занимал в центре столицы. Об этом говорится в сообщении центра, опубликованном в Facebook (владелец социальной сети компания Meta признана экстремистской и запрещена в России).

«Сахаровский центр получил письмо московского Департамента городского имущества, которое извещает нас о прекращении договоров аренды на все наши помещения: здание центра, выставочный зал и квартиру в доме по улице Земляной вал», — говорится в публикации.

Решение Москомимущества организация называет «актом исполнителя», а его причиной — поправки к закону об иностранных агентах, которые вступили в силу 1 декабря. «Согласно этим новациям «иностранные агенты» не должны получать никакой государственной поддержки. Все помещения Центра находились у нас в безвозмездной аренде от города», — объяснила организация. Помещения были переданы центру городом еще в 1993 и 1996 годах.

В квартире, расположенной в доме 48б по улице Земляной вал, в котором жил Сахаров, хранится его архив. Там работала музейная экспозиция, посвященная его жизни.

В здании центра, которое также расположено на ул. Земляной вал, работали выставочный зал и зал постоянной экспозиции центра. «Центр создал единственную в стране историческую экспозицию, рассказывающую об истории СССР как тоталитарного режима. Мы стремились помочь обществу переосмыслить трагические страницы своей истории, осознать, что повторение политических репрессий, депортаций, агрессивной внешней политики губительно для страны и не должно повториться, что путь к достойному будущему не может лежать через произвол, насилие и кровь», — говорится в сообщении центра.

Читайте на РБК Pro
Что отпугивает людей в объявлениях о поиске сотрудников
Люмпены XXI века: почему кризис съест средний класс в России
Почему есть мясо — нормально: шесть научно обоснованных причин
Правила карьеры: проверьте, тем ли вы занимаетесь в своей жизни

В здании центра проводили выставки, памятные вечера, конференции и публичные дискуссии.

РБК направил запрос в пресс-службу Департамента городского имущества Москвы.

Андрей Сахаров — советский физик, один из создателей первой советской водородной бомбы, лауреает Нобелевской премии мира.

Он родился в Москве в 1921 году, с отличием окончил физический факультет МГУ. После учебы о работал на военном завод в Ульяновске, где был инженером-исследователем. В 1945 году он поступил в аспирантуру Физического института Академии наук СССР им. Лебедева (ФИАН). Спустя три года был включен в научно-исследовательскую группу по разработке термоядерного оружия, а через пять лет состоялось первое испытание советской водородной бомбы.

В 1950-х годах Сахаров начал общественную деятельность, он выступал за ограничение испытаний ядерного оружия вплоть до их полного прекращения.
Участвовал в диссидентском движении, а также выступил против ввода советских войск в Афганистан, из-за чего советские власти лишили Сахарова всех госнаград и выселили из Москвы в Горький. В столицу он смог вернутся только в 1986 году, после начала перестройки.

В 1989 году Сахаров был избран народным депутатом СССР, работал над проектом новой Конституции СССР. В декабре того же года умер от остановки сердца.

Сахаровский центр был создан вдовой Андрея Сахарова Еленой Боннэр в 1990 году, при поддержке его друзей и коллег.

Почти одновременно в США Еленой Боннэр была создана другая организация — Фонд Андрея Сахарова (The Andrei Sakharov Foundation) — 23 января ее признали нежелательной в России. Целью фонда является «сохранение научного и этического наследия Андрея Сахарова».

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
При участии
Анастасия Серова
Москва Андрей Сахаров Сахаровский центр закон об иноагентах
Материалы по теме
Генпрокуратура признала нежелательным в России Фонд Андрея Сахарова
Политика
Европарламент присудил премию Сахарова народу Украины
Политика
«Пропавший» из «Музеона» памятник Сахарову установили в Нагорном Карабахе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter