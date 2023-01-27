Путин поручил до июля повысить МРОТ с опережением уровня инфляции

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Правительство России должно в 2023 году увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом говорится в перечне поручений президента Владимира Путина по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

МРОТ должен быть увеличен «с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году». Кабмин должен подготовить и предложения по дальнейшему повышению минимального размера оплаты труда.

1 января МРОТ в России вырос до 16 242 руб., до этого он составлял 15 279 руб. Прожиточный минимум был установлен на уровне 14 375 руб., увеличившись по сравнению с предыдущим значением на 3,28% (13 919 руб.).

В ноябре прошлого года Путин назвал главной задачей российских властей реальный рост доходов населения, сокращение бедности и неравенства в стране. Президент поручил правительству до 15 января представить предложения по ускоренному росту МРОТ.