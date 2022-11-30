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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Путин назвал приоритетами рост доходов и сокращение бедности в России

Путин: нужно сохранить динамику сокращения бедности в России
На совещании с правительством Путин сообщил, что по итогам третьего квартала уровень бедности в стране снизился до 10,5%. Тенденцию он назвал позитивной, призвал сохранить ее и добиться устойчивого роста доходов граждан
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Главной задачей властей России являются реальный рост доходов населения, сокращение бедности и неравенства в стране. Об этом на совещании с правительством заявил президент России Владимир Путин, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По его словам, по итогам третьего квартала уровень бедности в стране снизился до 10,5%. Глава государства отметил, что снижение хоть небольшое, но в целом позитивная динамика важна.

Путин назвал приоритетами рост доходов и сокращение бедности в России
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«Вот ее нужно сохранить. За счет целевой адресной поддержки государства увеличиваются доходы наименее обеспеченных 10% населения. По сравнению с третьим кварталом прошлого года они прибавили 27,8%. В целом же номинальный рост доходов за девять месяцев текущего года есть. Он 12,8%. Но это номинальный, а нам, как я сказал в начале, надо добиться реального роста. Повторю: важно закрепить такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции <...>, добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях», — подчеркнул Путин.

Путин неоднократно призывал бороться с бедностью и повышать реальные доходы граждан в России. Так, в июле этого года он назвал недостаточными темпы снижения уровня бедности и напомнил, что большую роль в снижении уровня инфляции играют социальные контракты. «Важно, чтобы социальные контракты давали людям реальный шанс дальнейшего трудоустройства или организации своего бизнеса. Пускай небольшого, скромного, но своего дела. На это должна быть нацелена работа регионов», — отметил президент.

По итогам второго квартала к бедным Росстат отнес 12,1%, или 17,6 млн россиян. Их доходы оказались ниже так называемой границы бедности, которая составила 13,8 тыс. руб. На снижение численности малоимущего населения, полагает Росстат, повлияло увеличение социальных выплат. Во втором квартале 2022 года их объем составил 4,111 трлн руб., или 21,2% в структуре доходов населения.

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Минимальный уровень бедности в России был достигнут в 2012 году — 10,7%. По итогам пандемийного 2020 года он составил 12,1 против 12,3% в 2019-м. В 2020 году Путин подписал указ о национальных целях, согласно которому уровень бедности в России нужно сократить вдвое к 2030 году, то есть до 6,5%.

В то же время по уровню концентрации богатства Россия является одним из мировых лидеров. Менее 0,0001% взрослого населения в России — около 500 «сверхбогатых» граждан — владеют 40% всех финансовых активов россиян, или суммой $640 млрд, оценивали эксперты Boston Consulting Group. Сегмент самых состоятельных в России (с активами более $100 млн) аккумулировал примерно в четыре раза большую долю средств, чем в среднем по миру (13%), отмечалось в исследовании.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин бедность неравенство Инфляция
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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