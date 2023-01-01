В России МРОТ вырос до ₽16 242

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В России вырос показатель минимального размера оплаты труда (МРОТ), с 1 января он составит 16 242 руб. Соответствующий указ в декабре 2022 года подписал президент Владимир Путин.

Размер МРОТ вырос на 6,8% — ранее он составлял 15 279 руб.

Прожиточный минимум в 2023 году установлен на уровне 14 375 руб. Он увеличился на 3,28% по сравнению с предыдущим значением (13 919 руб.). В последний раз МРОТ и прожиточный минимум повышали 1 июня, индексация составила 10%.

Благодаря повышению МРОТ вырастет заработная плата примерно 3,5 млн работников бюджетной сферы, отметили в Госдуме. Также вырастет размер пособий, говорил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

С 2023 года увеличение показателя МРОТ, согласно подписанному президентом указу, будет рассчитываться на основе темпа роста прожиточного минимума трудоспособного населения в России в целом, он должен будет превышать его на 3 п.п. Так МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке, подчеркивали в Госдуме.

В ноябре 2022 года Владимир Путин поручил правительству до середины января сформировать предложения об ускоренном росте минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также «дальнейшем увеличении его отрыва от величины прожиточного минимума на душу населения в целях роста реальных доходов населения».