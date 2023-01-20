Reuters узнал о совете Вашингтона Украине отказаться от наступления

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Белый дом посоветовал Украине отказаться от начала крупного наступления, сообщает Reuters со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника из президентской администрации США, рассказавшего об этом журналистам на условиях анонимности.

По его словам, США считают необходимым для начала дождаться поставок новых вооружений на Украину и момента, когда украинские военные будут обучены его использованию. Переговоры США с Украиной о возможности контрнаступления велись в контексте, что украинцы сначала должны уделить достаточно времени обучению использованию предоставленного им оружия.

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